自由廣場》訂報要專簽 無異限制閱讀自由

◎ 王錫璋

台北市長柯文哲自上任後，即以推行Ｅ化及節省公帑為由，下令市屬機關、學校停訂報刊，雖然輿論及教育界普遍反對，想不到柯Ｐ第二任依然無視民意，市府秘書處去年還是發文給各機關學校，要求訂購報章雜誌全面改採電子化，若各級學校圖書館要訂購「紙本報紙、雜誌」，一律須先函報教育局審核，並專簽市府才能訂閱。

北市府此種蠻橫行政作為，再度引發家長及民意代表不滿。雖然教育局解釋，只要學校向教育局專簽，很少有不通過的。然而各級學校認為，訂個報紙、雜誌還要專簽，公文程序麻煩，又得看上級臉色，故有七成學校根本不敢訂報；有的則由家長會出錢代訂了事。

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檢討柯Ｐ政策，實在不妥當。Ｅ化資料只是學校師生閱讀材料的一種而已，不能為了市長自己偏好以LINE治理市政，就以為所有閱讀素材都有電子化版本可取代。圖書館可以推行Ｅ化，但紙本報刊也是目前不可缺少的一環，限制圖書館只能訂電子報刊，無異是限制了圖書館的閱讀自由，也干預了學校圖書館員訂購資料的專業能力和治校的自主權。

特別是小學生，教育學者或醫界人士不是勸告他們少用3C產品，以保護眼力嗎？閱讀專家及腦神經科學者也認為，紙本閱讀比3C閱讀更能培養學生的專注力。難道這些理論或實務，柯Ｐ和教育局官員都不知道嗎？

不要說「有申請，大概都會通過」這種話，你只要說需專簽才能訂報刊，閱讀就不自由了！

（作者為前國家圖書館編審，台北市民）

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