自由廣場》（青年時評）當中國軍人倒在異國他鄉

◎ 蘇萊曼．古懿

中國對加勒萬衝突提出全新敘述，刻劃解放軍為克制的自衛者，冊封傷亡軍人為英雄。坊間質疑公布時機、傷亡人數和衝突真相，「辱軍者」被捕被跨國威脅。但各種聲音都忽視了核心問題：中印邊境並不存在，遑論邊境衝突。

加勒萬位於阿克賽欽高原，印度、圖伯特與東突厥斯坦在這裡相接。這片亙古荒原不曾臣服於華夏王朝，甚至連中文名字都沒有。氣勢洶洶的祁發寶團長和他的兵卻深信：自己正腳踏祖國大地，手裡的狼牙棒在回擊入侵之敵。

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事實上，加勒萬之所以成為前線，是因為中國吞併了鄰近印度的圖伯特和東突厥斯坦。否則解放軍將止步於成都—西寧一線，如何能挑釁千里之外的印度？無論印度是善鄰惡鄰，如果中國本不該與印度為鄰，爭論中印衝突誰是誰非又有何意義？

中國論證自己對「西藏」和「新疆」的主權，通常列舉三類證據：「自古以來」的歷史記載、它對大清法統的繼承、「少數民族群眾」對它的擁護。

中國並未提及：別人也有自己的歷史記載，而滿洲人曾是被它「驅除」的異國「韃虜」。它也不許藏人和突厥人說自己不擁護，莫說不擁護，僅僅是一幅尊者法像、一句賽倆目，已足以給人帶來飛來橫禍。

在昨天，戰機把長青春科爾寺炸成廢墟，子彈在拉薩街頭奪取僧侶和市民的生命；在今天，集中營囚禁了數百萬維吾爾人和其他穆斯林，他們在那裡被洗腦、被下毒、被絕育、被強姦、被謀殺。

在奧斯維辛面前，一切辯駁都是無力的；在種族滅絕面前，一切主權都是蒼白的。

加勒萬的中國軍人或許以為自己在守護家園，其實他們早已闖入鄰居的家園。他們所捍衛的祖國，正蹂躪著圖伯特和東突厥斯坦，他們因此成為祖國反人類罪行的幫凶。他們捧出自己的年華和良知，獻上了法西斯的祭壇。

在加勒萬，四個或四十個中國軍人倒下了，英勇或不英勇地倒下了，像當年南京前線的日本士兵一樣倒下了。他們倒在自己以為是國門的侵略前線，倒在自己以為是祖國的異國他鄉。

（作者為來自中國的獨立評論人士）

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