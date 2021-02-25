自由廣場》新加坡「下水道高速公路」談節水

◎ 劉振乾

受乾旱影響，曾文水庫目前蓄水率不到一成五，乾涸裸露的庫底驚見大蟲洞，照片刊登於二月二十二日的自由時報頭版。二○二○年台灣梅雨季短且無颱風登陸，導致豐水期降雨量極少，面臨五十六年來最嚴峻乾旱。嘉南地區二○二一年一期稻作確定停灌，政府呼籲全民節水。他山之石，可以攻錯。

新加坡政府推動https://report.nat.gov.tw/ReportFront/PageSystem/reportFileDownload/C10203974/001+&cd=3&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw" target="_blank" class="ooo">「下水道的高速公路」，耗資一百億新加坡幣（約兩千兩百億新台幣），在地底五十五公尺處埋設直徑六公尺的管路，收集來自家庭與工廠的排水，送到淨化設施，變為民生用水再利用。預定到二○二五年完成九十公里的隧道網，「一滴排水都不浪費」為其目標。

請繼續往下閱讀...

一九六二年新加坡與馬來西亞簽訂九十九年的長期契約，從馬來西亞買水，價格是每一千加侖不到一日圓（約新台幣○．三元）。二○一八年五月就任馬來西亞總理的馬哈地說：「富裕的新加坡以不合常理的低價格買水」，因而要求漲價。

馬來西亞也有他的苦衷。二○一九年春天，很多州，包含供應水給新加坡的喬和爾州在內的大壩儲水率大幅下降，逼得水、土地及天然資源部長賽一比亞請求種稻農民延後「栽培時期」。雨量減少與氣溫上升是主因，但可看出即使水資源豐富的馬來西亞也陷入困境。

印度南部的清奈，是孟加拉灣的大城市，智慧型手機的生產據點，居民有七百萬人。二○一九年有數月都要靠排隊在配水車前領水過日子，供水不足使清奈的前途黯淡。政府緊急動用火車運水到清奈。有些公司要員工「在家裡辦公」，以節約用水。根據印度政府試算，新德里首都圈、邦加羅爾、清奈等主要二十一個都市，二○二○年地下水枯竭，這些地方有很多外資的製造據點，對於經濟產業帶來重大衝擊。

根據印度行政委員會的資料，到二○三○年全國的水需求會是供應量的兩倍。有可能如二○一八年南非開普頓的危機重演，而產生「Day zero」自來水完全枯竭的狀態。全印度的水消費，有八成用在農業，為了選舉，政府還補助大量用水的稻米與甘蔗的生產，而使得問題更難解決。水枯竭成為常態的話，亞洲各國的經濟成長恐怕都會有其極限。

（作者為退休工程師、著有《你想知道的核能發電》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法