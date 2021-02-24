自由廣場》政治人物才應三省吾身

◎ 林榮典

看膩了那些齷齪的政治人物每天在媒體上，演出千篇一律的「政治秀」︱不是矯揉造作、忸怩作態，便是搬弄是非、言不及義，甚或危言聳聽、迷群惑眾。政治人物不思忠心於國家，造福於鄉土便罷；反而處處想背叛國家，擾民欺世。這種政治人物選出他們何用？這種政治人物實在不應讓他們在政壇上長久威嚇民眾、耀武揚威。

論語學而篇中，曾子曰：「吾日三省吾身：為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」所以政治人物應每天對著鏡子照一下，依照曾子勉勵我們的話，反思自己是否忠貞愛國？自己是否誠信待人？所言所行是否本諸所學，合時、合理、合乎自己的位階？

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立法委員常常挾其問政免責權，而不檢點地夸夸其談，真是語不驚人死不休，為匪宣傳者有之，胡言亂語擾民誑世者有之，退位總統與敵國唱和，長敵人之威風，滅自己志氣者有之。

政治人物號稱是人民的公僕，所有食衣住行之花費皆來自納稅人的血汗錢，理當苦民所苦，思民所思；然而多數政治人物在拿到選票後，無不得意忘形，以為已經變成了主人，而為所欲為，視民主為無物。

最令人詬病的是，那些言而無信、過河拆橋的惡質政治人物。個個自命為救世主，口口聲聲自稱要來拯救苦難之人民；卻是逆其道而行，滿嘴標榜德政，卻上下其手，謀取自身之利益，罔顧人民死活。

寄語這群能撈則撈、能混則混之政治人物，請你們遵從古訓︱吾日三省吾身，每天好好對著鏡子自我反省，想想是否對得起選民所託、對得起國家栽培？

（作者是已退休藥師）

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