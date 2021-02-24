自由廣場》（林保華專欄）中共百年黨史百年謊言

為紀念中共建黨一百週年，習近平近日在黨史學習教育動員大會上做出動員和部署，黨媒大做文章。

其實習近平在準備稱帝後，就不斷以「毋忘初心」為其行徑製造合法繼承者形象。二○一七年十月中共十九大閉幕，習就率領其他政治局常委到上海參觀中共一大會址，喊出「從石庫門到天安門」（石庫門是一大會址的上海傳統住宅名稱）。去年一月八日，習近平在「不忘初心、牢記使命」主題教育總結大會上的講話，加碼喊出「從石庫門到天安門，從興業路到復興路」，所做的一切努力、鬥爭、犧牲，都是為了人民幸福和民族復興。

請繼續往下閱讀...

正是這個時候，習近平下令封鎖疫情消息，導致武肺蔓延全球。

「從興業路到復興路」這一句，表明習近平對黨史的無知。早在印尼我閱讀中共出版物，就知道一大會址的興業路，當時叫望志路。連文宣總管「上海人」王滬寧也不知道！

或者「望志」也有雄心壯志啊。但查了資料，名稱來自一九一三年造路的上海法租界公董局總工程師的名字Wantz。一九四三年改稱興業路，那是日偽統治上海時期。中共是要復興日本軍國主義的大業？

中共一大還出現好多謎團。七月一日訂為建黨日，是毛澤東一九三八年在延安提出來的，因為所有與會者沒有一個記得是哪一天，也沒有留下文件。一大所通過的黨綱是從蘇聯檔案館的俄文文件翻譯成中文的。

一九七六年我到香港不久，買到剛出版的《中共建黨運動史諸問題》，作者是並不著名的鄧文光，他從許多回憶錄與文件中比對推論，得出一大召開於七月廿三日的結論，現在中共也認同這個日子。

我在一九五○年代人民大學讀中共黨史系時，觀點不可背離當過毛澤東秘書胡喬木所寫的《中國共產黨的三十年》那本小冊子。例如他說創黨擔任五屆總書記的陳獨秀「不是好的馬克思主義者」，大家也非得這樣說。胡說出席一大代表十二人就是十二人，第十三個叫做包惠僧，據說他是記者。既然是秘密會議，需要記者報導嗎？包用「棲梧老人」的筆名寫回憶錄，說他是代表陳獨秀來的，毛澤東死後這個說法也被接受，承認是十三個代表。

這樣糊里糊塗的會議，被說成多麼偉大。只有外國勢力共產國際代表馬林最清醒，逃過租界巡捕的搜查，保存文件，說服陳獨秀接受資助及跨黨的違法與不道德行為。孫中山被蘇俄收買，容許中共公開與秘密的跨黨滲透，孫死後，蔣介石清黨已來不及了。

中共以反帝反封建的謊言開始，成為新權貴與霸主。謊言多了難以自圓其說，習近平正以恐怖手段統一謊言。香港淪陷以後，台灣應該成為全球「匪情中心」重鎮，揭穿中共的大內外宣。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法