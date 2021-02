自由共和國》林修民／以半導體為例 瑞士可為台灣產業發展的借鏡

筆者常在課堂上以現在討論度最高的自動駕駛車為例告訴學生,如果自動駕駛車裝滿了炸藥,它其實無異於一台行駛在路上的戰斧飛彈,晶片對於民生產業的重要性可見一斑。(圖︰彭博)

林修民/東吳大學講師

最近大概是筆者從學生時代踏入電機電子界以來台灣半導體最紅的年代,不只過去很少直接跟台灣官方打交道的日本與美國官員相繼要求政府幫忙台積電提供車用晶片,連過去與中國相當友好的德國官方也顧不得中國跳腳反應直接寫信給我國官員,而台灣民間以疫苗換晶片之說不斷,向來妙語如珠的駐德謝大使難怪說:chip is not cheap at all!我們台灣晶片真的是千金。

半導體是六大核心戰略

產業中的最重要核心

二○二○年五月二十日蔡總統就職演說時所宣示推動的六大核心戰略產業,其中台灣精準健康重要性已經從最近陽明交大合併得到證明,而綠電與再生能源除了光電半導體外,智慧電網也得力於晶片運算。國防及戰略與晶片重要性可參考先前拙文,資訊及數位、資安卓越兩個產業更是半導體的本行。最後的民生產業已透過AIOT到處滲入人類生活。筆者常在課堂上以現在討論度最高的自動駕駛車為例告訴學生,如果自動駕駛車裝滿了炸藥,它其實無異於一台行駛在路上的戰斧飛彈,晶片對於民生產業的重要性可見一斑。故稱半導體為六大核心戰略產業中核心中的核心一點也不為過。故筆者建議政府發展產業規劃半導體應脫離於其他產業獨立發展。

台灣半導體產業隱憂

目前台灣的半導體製造與半導體封測已經是世界第一,另一塊積體電路設計為世界第二。整體半導體產業產值為世界第一。但台灣半導體產業也不是沒有弱項。台灣的記憶體產業雖然號稱世界第三,但距離第二的美國還是相當遙遠,離第一名的競爭對手南韓更是連車尾燈都看不到。面對台灣最大的對手南韓藉著邏輯與記憶體製程整合來勢洶洶,台灣政府該如何應對?目前經濟部底下的工研院早已對新世代的記憶體如RRAM、MRAM等做出許多研究,只是財團法人常遭受許多民意代表以績效要求,以致被迫以短期績效來滿足民代的質詢,這不但無助於台灣整體半導體產業發展,甚至還會導致與民爭利的風波。

台灣可借鏡瑞士的產業發展

日本常常以瑞士做為啟發產業發展的標竿。因為日本與瑞士一樣先天處於周邊列強的包圍,而且也沒有足夠的天然資源,一切的發展都只能靠自己,事實上,台灣的處境也與瑞士及日本相同,瑞士和日本都可以做為台灣產業發展的學習對象。以瑞士在世界上最強的機械鐘錶產業為例,在中高價機械鐘錶的市場,瑞士鐘錶產業幾乎占全球市佔率八成以上,而機械錶的機芯產業瑞士更是佔九成以上。機芯在機械錶的地位,與半導體晶片在資通訊產品的地位相當接近,而近年來機械錶廠商為了差異化而自行研發機芯的趨勢,也與資通訊終端品牌(如Apple、Google and Amazon)自行打造半導體晶片的趨勢相同。

許多外國廠商曾經看中瑞士機械錶商的高平均銷售價格(ASP)而想要模仿瑞士的鐘錶產業,但瑞士第一大手錶集團Swatch總裁尼古拉海耶克說過:許多廠商想要複製瑞士鐘錶業的成功案例,卻以低價行銷市場這是行不通的,價格主導市場的產品只能適用於最低價格帶的需求。他也對日本精工(SEIKO)曾經跟美國化石(Fossil)的合作案持批判的態度,因為美國Fossil的生產地在中國,了解Fossil的美國消費者就會把精工跟Made in China劃上等號,這樣就注定日本廠商在品牌管理的失敗,瑞士先進在產業品牌的發展經驗值得我們好好的思考如何提升台灣產業品牌價值。

作者註︰國防及戰略與晶片重要性可參考先前拙文(https://www.thinkingtaiwan.com/content/8080)

