自由廣場》美國積極鞏固印太戰略優勢

◎ 張延廷

拜登在與習近平的首度通話中指出，為維護美國安定繁榮、印太地區自由開放為目前最優先任務，並認為中共以不公平的經濟手段、打壓香港與新疆人權、對台灣的強勢專斷作為等，正影響印太地區的秩序。由此等言詞不難看出未來美、中互動趨勢是較勁大於合作。

歸納歷史變化可知，美國對中共所施予的戰略耐心，使中共獲得這四十年改革開放、成長茁壯的戰略機遇，和平的環境氛圍正提供中共提升綜合國力的巧機。在時移勢易的結構下，中共已轉為要削弱美國原已領先的科技優勢、分離美國與盟國間的關係、強化中共在國際組織的影響力。而且中共目前亦持續以不公平貿易、竊取智慧財產、政治高度極權、對外積極輸出意識形態、謀求地緣政治霸權等，都對美國的國際影響力構成挑戰。美國必須明確使中共明瞭其在台灣、香港、新疆的惡行必須付出代價，中共亦會藉一連串測試來觀察美國，包括在台海周邊地區、南海海域舉行大規模軍演，或以「海警法」為由阻止外國船隻在主權島礁附近海域活動等，以試探美國底線。

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美國堅強的綜合實力來自於強大的聯盟、積極投入國際組織運作，並持續確保全球軍事優勢，才能阻止中共擴大地盤，避免中共填補美國權力空缺或成為制定規則的一方。因此不難看出，美國增加在印太地區的駐軍，並加重與日本、澳洲、印度等國的聯繫，重振美國在西太平洋的威懾能力，就是要對中共明確表示不會退出印太地區。

美國了解未來在亞洲的挑戰，必須重新定位在印太地區的戰略地位，包括台海、南海、印度、澳洲等地的區域安全合作關係。美國欲在國際政治上繼續保有絕對優勢，會更關注以上所有區域熱點的國家，並進行多邊互動，甚至更緊密的結盟。因為聯合印太國家共同應付中共威脅是目前最佳策略，而印太地區的盟國則以聯合美國來強化自身的安全，在承擔更多義務的同時能換得美國更堅定的安全保障，因此印太國家才會進一步支持多邊安全機制。

面對台海戰爭風險的挑戰下，台灣必須積極與區域安全鏈結，戮力爭取參與環太平洋軍演、在美軍歐文堡國家訓練中心進行聯合訓練、擴大台灣軍人在美國受訓提升戰力、擴大與各國軍事醫療與人道災難救助合作等，再漸次擴大到其他層面互動。要積極以兵法上的「上兵伐謀，其次伐交」的策略，來壓制中共欲「不戰而屈人之兵」的盤算，才能爭取台灣最佳戰略主動權。

（作者為清華大學榮譽講座教授、退役空軍中將）

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