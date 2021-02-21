自由廣場》台北媳婦談台中騎樓

◎ 黃盈盈

曾被CNN點名「宜居城市」的台中，以一個從台北移居台中的外地媳婦觀點來看，氣候確實宜人，亦有大城市的繁榮面貌，但同時也遺憾地發現，這座城市缺乏了對「行人」的基本友善。

從小在台北生活的我，習慣用捷運搭配雙腳（有時還有UBike）。喜歡走路，是在台北養成的生活習慣。搬來台中以後，卻發現騎樓路霸行為嚴重到令人咋舌。可以理解台中較多舊市區，缺乏人行道及腳踏車道的先天限制，但僅存能供行人行走的騎樓，卻經常被店家設置重重障礙佔為己有，甚至常見到車子直接開上騎樓停車。下班走在西屯路上，發現騎樓變成此路不通，只能走在馬路邊邊閃躲來車，以往用雙腳認識城市的優閒心情在這裡完全不復存在。當一座城市，連讓人散步的興致都沒有，又怎麼能稱得上「宜居」？

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看著媒體版面歡天喜地的談論台中捷運即將開通的議題，政策專注於討論交通建設的發展，卻忽略了離開捷運後的行人交通配套。離開捷運後，行人得面對與車爭道的艱困挑戰，更別提換騎UBike後，得在龐大車流中膽戰心驚的前行。

二○一九年仍有台北市長柯文哲強力掃除騎樓路霸的新聞，而我看著台中「滿目瘡痍」的騎樓，卻不見都市首長的掃蕩決心。生活在「宜居」的台中，下班後卻不敢走路回家，塞在車陣中的外地媳婦，突然湧現一陣思鄉情緒。

（作者任職資通訊產業，台中居民）

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