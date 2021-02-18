自由廣場》青少年手機成癮，不可輕忽

◎ 李芳遠

前陣子，在學校處理了不少學生的偏差行為，全都跟手機濫用有關係，有學生因為沉迷手機色情影片，對男女之間的親密行為心存幻想，而在交友軟體上尋求肉體交易遭到詐財；有學生在網路開群組，將看不順眼的學生拉進來公審，網路霸凌；也有學生在個人動態秀出和某人正穩定交往中，而那個穩定交往中的某人，竟是素未謀面的新北市國中女生，然後這位國中男生利用假日，一個人坐著高鐵北上去找網友約會。追根究柢，就是現在心智尚未成熟的國中小學生手機濫用程度，筆者認為已經有必要立法規範了。

目前學校都開放學生申請攜帶手機到校，在校期間是不能隨意開機的，除非有課程需要，但放學之後，學生拿到手機的第一件事，就是開機，邊走邊看，就像吸毒成癮的患者一樣。開機後，一整天的疲勞全都獲得救贖，跟上課時的空洞眼神相較，有如天壤之別，不然就是坐在地板上玩起手遊，筆者國中時期，放學後的球場總是人滿為患，三對三籃球報隊，有時候都要報到Play五才打得到，現在則是要湊滿兩隊打三對三都有困難。

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學生作業不寫，書不念，成績不佳，政府花大錢實施補救教學，老師犧牲課餘時間，好不容易教會的習題，學生放學回家揪團打怪之後，忘得一乾二淨，家長從小用手機餵養孩子，一家四口外出用餐，爸爸看股票，媽媽逛網拍，哥哥玩遊戲，弟弟看巧虎，服務生上菜，沒有人停下來用餐，這樣的家庭越來越多，跟喪屍有什麼兩樣？

手機可以替我們的生活帶來許多便利，這一點筆者並不否認，是不是請家長等孩子大一點，心智夠成熟了，才讓他們擁有自己的手機，如果連大人都不能控制使用手機的時間，你又怎麼能相信擁有手機網路吃到飽的孩子，房門關起來會認真念書，不會在網路世界中偷看十八禁呢？

班親會的時候，總有家長會問我：「小孩手機成癮怎麼辦？」我都會反問家長：「你為什麼要拿石頭砸自己的腳，這麼小就讓孩子擁有手機呢？」

（作者現任國中教師）

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