自由廣場》春節，紅包，話英文

◎ 曾泰元

鼠年臘月將盡，牛年春節在望。

春節的英文有好幾個。大家最先想到的，或許是逐字翻譯的「Spring Festival」（字面意義是「春天的節日」），因為中英文對應嚴整，而且書本有，老師教，權威的詞典也收。直譯的「Spring Festival」存在著歧義，可兼指其他文化（如印度、伊朗）的春天節，內涵與我們的春節迥然不同。

其次，春節的英文還有「Chinese New Year」（字面意義是「中國的新年」或「華人的新年」）。詞典、語料庫、網際網路的資料顯示，這個「Chinese New Year」獲錄的數據最多，是當今國際上的主流。用「Chinese」（中國的；華人的）修飾既有的「New Year」（新年），直截了當，淺顯易懂，在英文裡流通最廣。

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然而，某些族群對「Chinese」有著複雜的情感，不願意讓自己的新年冠上這個字眼，因此不涉地域的「Lunar New Year」（農曆新年）便成了另一個選擇。「Lunar New Year」比較中性，但也相對模糊，指涉的對象得視情況而定，目前尚未見諸正式出版的詞典。

春節的英文，第四個是音譯的「Chunjie」。音譯「春節」，許多人或許都會感到詫異，不過音譯卻是翻譯文化特色詞的常見策略，舉世皆然，如此可以彰顯自我的主體性，也可以突出內涵的獨特性。大家有所不知，英國權威的《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）就收錄了「Chunjie」，惟此乃孤例，還不見其他詞典跟進，語料庫和網路的使用證據也不多。

作為壓歲錢的紅包，是春節期間不可或缺的重要元素，長輩給，晚輩拿。紅包的英文，傳統上多半意譯為「red packet」（字面意義是「紅色小包」）或「red envelope」（字面意義是「紅色信封」）。近年來，英文也用國語音譯的「hongbao」，以及閩南語音譯的「ang pao」，此四者均獲詞典泰斗《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）收錄。

庚子鼠年疫情肆虐，諸事不順，宛如寒冬。期待辛丑牛年能「牛」轉乾坤，「春」回大地，「紅」火順遂。牛年大吉，世界太平！

（作者是東吳大學英文系副教授、前系主任）

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