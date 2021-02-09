自由廣場》拉美外交突破 指日可待

◎ 林逸民

外交部三日宣布，與南美洲國家蓋亞那於一月十一日簽署協議設立「台灣辦公室」，辦公室並已在一月十五日運作，美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉發文呼應，總統蔡英文原本亦發表慶祝文章，然而，一天內在中國打壓下，蓋亞那政策轉彎，四日以「溝通有誤」為由，片面終止設立台灣辦公室之協議。

此次外交得而復失，讓總統顏面無光，人民也同感受創，然而，某些人士卻見獵心喜，抨擊為躁進、「大內宣」，實際上，蓋亞那台灣辦公室已經先開始運作，外交部遲至這個月才宣布，已是相當謹慎保守，外交受到無故打壓生變，國人不分黨派，應該同仇敵愾，少數人卻反而幸災樂禍？

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此次挫敗，固然讓外交士氣大受打擊，然而，不必太過負面解讀。

台灣成立以台灣為名的辦公室，自索馬利蘭開始，平心而論，以台灣在非洲的情報能力與外交經營程度，不可能是由台灣本身接觸並爭取到索馬利蘭，實為美國鞏固「非洲之角」重要戰略地點的同時，讓台灣搭上順風車。

蓋亞那亦同，由於美國石油巨擘艾克森美孚在蓋亞那開闢油田，蓋亞那並長年與委內瑞拉有邊界糾紛，美國當前正在圍堵受中國支持的委內瑞拉獨裁者馬杜羅，另外，蓋亞那也接受中國的一帶一路計畫，美國為防堵中國勢力在南美後院擴張，對蓋亞那進行相當的經營。

台灣顯然也是因此搭上順風車，雖然台灣在拉美的外交布局強於非洲，但仍遠遠不足以獨力爭取到外交突破。

過去，儘管在美國支持下，拉美已是台灣僅存的外交堡壘，但在拉美設立以台灣為名辦公室的機會，仍是前所未見，此次雖功虧一簣，但光是一度設立就已具有多重意義。

索馬利蘭是在川普任內設處，蓋亞那則是在拜登任內推動，代表拜登延續川普友台政策。相較於索馬利蘭，美國願意讓「後院」拉美國家擔任台灣外交突破設處的角色，顯示拜登政府友台方針不僅持續，還更為積極。

或因美國大意失荊州，或因台灣本身外交籌碼實在太少，導致得而復失，但是，好比在一場足球賽中，過去本來是連門都看不到，現在卻已經得了一分，並且二度攻門，只是最後關頭被擋開，已能屢次攻到門前，再得分還會太久嗎？

國人毋須灰心喪志，應積極給外交人員打氣，對內並重新思考，如何有效增加外交資源與籌碼，相信真正突破的一天已指日可待。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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