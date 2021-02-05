自由廣場》 校長醉倒有感

◎ 陳啟濃

彰化縣教育界這幾天正值多事之秋，有校長因為希望老師陪伴輔導學生晚自習，方法不對引發老師反彈，甚至老師要校長下台。前天更傳出女校長因和地方人士餐會，不堪酒力隨地倒下，遭人拍照檢舉，認為有損形象，行為不檢點。

這二位校長都屬「認真辦學型」。因為校長界盛傳一句話，「越用心的校長，學校越容易出問題」，不是遭受利益團體反彈，就是有人要搶位子。至於尸位素餐不管事的校長，當然校務都能風平浪靜。

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中小學校長自從由甄選聘任改為遴選，就注定了當校長的關係一定要很好，才能守住飯碗。各方人馬都要能擺平，包括學校教師與各級教師會、地方民意代表、家長與地方政府。這些團體有的是校長遴選代表，能決定校長的連任與轉任，也就是能否繼續保住校長職位。有的則是握有經費分配權，因為大家普遍認為討經費是校長的責任。

校長面臨辦學績效壓力，以及自己職位的保衛戰，這兩項卻存在著立場角色的衝突與矛盾。加上目前教師團體聲勢浩大，校長如果堅持校務發展的需要跟老師硬幹，往往就會率先陣亡。更何況外部的民意代表、利益團體，因服務選民或是利益考量，都會找上校長人情施壓。即使民意代表沒有找上門，積極認真的校長也會主動搭關係拜訪，透過民意代表爭取經費。

所以，現在的校長不是只有奉公守法、認真辦學就能守住職位，最重要的是，要跟各方人馬，包括內部外部的人打好關係，才能不被拖下馬。校長的內憂外患，真的是要有三頭六臂才能招架得住。

（作者為卸任國中校長，南投縣民 ）

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