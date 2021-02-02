自由廣場》再談機組員防疫管控個資及就醫

◎ 傅延文

今年元旦起，交通部實施強化版國籍航空公司機組員健康防疫管控措施，對於機組員在外站管制、機上防護程序、派飛管理及後續查核，同時對長程航班和入境他國的機組員，返國後須完成七天居家檢疫，再增加七天的加強版自主健康管理。其中包括禁止搭乘公共運輸工具、出入不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須配戴口罩、翔實記錄行程及接觸人士等，就防疫層面來說，已規範得相當細膩，更比其他國家來得完善。

就另一層面來說，衛福部雖透過健保卡註記機組員職業，但對被註記人來說，仍有幾個疑問：一是哪些人會被註記；二是被註記者是否充分了解到個資會被公務機關取得；三是被取得的個資範圍為何；四是這些資料會被揭露及連結到何種程度，又有哪些人可看見此資料，且是否影響家人；五是公務機關及非公務機關如何保護這些個資以及保存多久；六是倘若疫情減緩，註記應如何消除。再者，因機組員按機型、航機派遣，都有可能國際、國內交叉，也有可能單純國際或國內，要如何註記而不被貼標籤，建議衛福部或交通部還再進一步說明。

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此外，對機組員就醫權益而言，少數醫院特別明訂入境未滿廿一天（含航班機組員）之自主健康管理者，僅能透過急診部就醫，亦有診所直接明訂謝絕就醫。不過，按醫院及診所規模，自然對風險管控有不一樣的承受度，但在就醫資訊上，對機組員而言，因被要求加強自主管理措施，在生活上有許多層面受到更高程度的影響。因此除航空公司與特約醫院診所合作，或透過衛生局轉介外，建議衛福部能先與醫療院所協調，並給予充分且透明的就醫資訊。

一年過去了，不論是衛福部、交通部、政府機關、企業及勞工，其實都做了很多努力及犧牲，就是希望能夠以最小傷害方式，保障國人健康及社會安定，而我們也享受到經濟成長的果實。在這段艱難時期，深刻體會到人的脆弱及無常，卻也凸顯出台灣醫療體系的堅韌，同時察覺政府管制的重要性和不足，但最重要的還是希望，台灣未來能越來越好。

（作者是海洋大學海洋法博士生、從事航空業）

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