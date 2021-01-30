自由廣場》推動民代助理證照化

◎ 楊永年

這兩天，分別傳出台北市與新北市議員，因為「詐領」助理費，遭檢方調查並收押的案件。然而，民代詐領助理費案，並不是新鮮事；在過去每年都會發生多件「助理費詐領案」。依內政部官網廉政署提供的資料顯示，民國101年至107年六年期間，共發生25件助理費詐領案，平均每年至少有4件民代助理費詐領案發生。讓民眾不禁懷疑，民代詐領助理費用何時了？也就是說，如果這是不對的事，何以錯誤重複發生？

合理的解釋是，如果助理費詐領案偶而或幾年發生一次，可以真接解釋為「個人因素」。那麼，地檢署應該好好追究個人「犯錯」的責任。然而，從證據顯示，民代助理費詐領案，不斷重複發生。所以詐領助理費，不能單從個人而必須從「制度」的因素進行思考，所謂制度包括正式（法規命令）與非正式規範（倫理）。例如，民代核銷助理費用，必須經過議會的主計與人事單位核章；因此，若嚴格解釋，議會的主計與人事人員都必須同負監督不週的責任。

請繼續往下閱讀...

只是，以目前的體制，要讓人事與主計人員，在議會扮演積極的角色，可能會有困難，因為民代通常非常「強勢」；而且人事與主計畢竟是「幕僚」人員，對於民代助理詐領議題，經常難以置啄（但這不表示無法著力）。或者，如果能推動民代助理「證照化」，讓目前已任職的民代助理，或未來希望從事民代助理工作者；在經過教育訓練課程或考試及格後，才有資格擔任民代助理。而這樣的「制度」設計，可以有以下五點好處：

第一，提高民代助理素質：目前聘任助理並無一定規範，唯有些以親朋好友為主，有些則聘任「樁腳」，並非考慮是否適任。這些「助理」對於法律或相關規範所知相當有限，以致違法而不自知，許多問題於是發生。

第二，保障助理薪資：有助理朋友曾說，他們擔任民代助理，薪資經常被東扣西扣，相當沒有保障。專業（證照）後的民代助理，可建立溝通平臺，讓助理面對的問題有管道溝通。

第三，提高民代問政素質：民代助理素質提升後，民代問政的品質可同時提升。因為助理可避免參與或涉及違法事件或問題，還可以針對公共政策，提供更高品質的問政與監督。

第四，助理費作適當管制：目前助理費用原本就由政府直接匯款撥入助理名下，既由政策支出，就應有「適當管制」，避免人頭或其它問題叢生。而適當的管制，可以用教育訓練取代。

第五，避免民代不當挪用助理費用：根據過去的案例顯示，諸多涉案民代，多以經費挪用至選民服務，以合理化其行為（當然是否合理有或有討論空間）。而如果助理費薪資是不可挪用的「人事費」，就應想辦法落實這項「政策」，以降低民代「不當挪用」的誘因。

民代助理是國家重要的人力資源，攸關民主政治問政品質良莠，應善予開發與維護，所以有必要積極進行改革，證照化可以是重要選項。至於改革的方法，可以由立法院（或各縣市議會）主導，並授權廉政署或中央廉政會報（或北、中、南調查組）組成「委員會」（可由民代、行政官員、社會公正人士多元方式組成；而且運作過程應公開透明）。主要針對助理費詐領，提供立即有效的對策，而最終或最重要的目的在提升民代助理人力資源品質。換言之，民代助理費詐領問題絕對有解，只是相關利害關係人，特別是立法院與行政府是否有心。

（作者為台灣透明組織常務理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法