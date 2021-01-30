自由廣場》清廉印象：政府和人民感受大不同

◎ 曹耀鈞

國際透明組織在一月廿八日發布全球一八○個國家與地區的「二○二○年清廉印象指數（CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX,CPI） 」，亞太地區平均分數為四十五分，紐西蘭不僅是亞太地區表現最好的國家，也和北歐的丹麥並列全球最清廉的國家（得分八十八分，第一名）。亞太地區其他表現較佳的分別是新加坡（八十五分，與瑞典並列第三），澳洲和香港（與英國、加拿大都是七十七分，並列第十一名），日本為第十九名（七十四分），台灣位居第廿八名（六十五分），南韓則是第卅三名（六十一分）。

此外，南韓雖然排名在台灣之後，但它在去年排名第卅九名，今年一躍六名而至第卅三名。各位也許以為它分數進步甚多，其實不然，它去年得分五十九分，今年增加了二分，就提升了六名。再從二○一五年至二○二○年的分數變化來看，這五年之間，新加坡維持在八十五分不變，香港則從七十五分進步到七十七分，日本則由七十五分小幅滑落至七十四分，台灣也自六十二分增長至六十五分，南韓更從五十四分大幅進步到目前的六十一分。除了台灣從當年的第卅一名進步到第廿八名，南韓也從第四十三名一舉推進到今年第卅三名，而其他表現更佳的則名次穩定，可見全球排名前端國家競爭之激烈。從國際評比的客觀角度來看，台灣廉政單位近年在各層面的清廉績效，也已獲得肯定，可謂難能可貴。

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不過，發人深省的是，報告明確指出，亞太地區受到新冠肺炎的嚴重衝擊，民生經濟已出現困頓，但仍有部分國家政府將國內外援助人民的醫療資金從事不法的挪用。其實，不只是政府單位，更有某些少數不肖的公益團體或公民組織，披著公益外衣但追逐內在私利，屢見不鮮，建議一定要強烈監管，以防杜這種惡劣的貪腐！

再者，從去年公布的「全球貪腐壓力計（GCB）」結果，台灣得到的成績似乎差強人意；再到目前「清廉印象指數」結果，則是名列全球的前段班。對照之下，政府努力防貪及肅貪績效，在某種程度上，無法讓全國人民對政府的清廉感知，做一致性的連結。也就是說，政府和人民之間確實存在著廉政績效的認知鴻溝，期待主事者能儘速找出其中的大哉問！

（作者為政府國防廉潔評鑑（GDI）外部專家）

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