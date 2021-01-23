自由廣場》20分鐘生活圈防疫思維

◎ 李家儂

後疫情時代的政府對城市規劃的作為陸續推出，但看起來要到後疫情時代，似乎還有一段需要努力之距離。近十天桃園陸續傳出本土案例，可以看到確診者足跡遍及桃園，以致封城說甚囂塵上，究竟原因何在？

我們的城市生活，食、衣、住、行、育、樂，都需要在空間上走動，如果一個生活區域內無法滿足，就必須跨到另一個區域，這對於疫情傳播如虎添翼。如果距離疫情結束還遙遙無期，如果人們被迫將與疫情共存，我們的生活空間、城市空間的想像是什麼？

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未來的城市空間，應該是一個微型城市與微動交通的概念。一個大都市建立多中心的「微型城市（micro cities）」之概念，簡單來說，就是一個一個地區生活圈設計。原則上，人們能夠在離家廿分鐘的步行距離，就能滿足大部分日常生活需求。因為太多同質性業種聚集，將導致人口的大量流動，因此地區生活圈的概念，將可有效降低大量人口群聚，也大幅降低被病毒感染風險。

市民可透過步行完成所有日常活動，一方面有助於居民的身心健康，並創造具多樣性及活力的社區，屆時即便有流行病出現，亦可不用透過大眾運輸交通工具，仍能到達各項設施而滿足生活基本所需。

在台灣要推動自行車代步並不困難，未來城市生活空間以「多步行或微距離移動方式來防疫」的概念，建立以單車或步行便可四通八達的「廿分鐘生活圈」，透過這種微動交通，也可以監控流動距離，有效控管疫情散布。這種具前瞻性的規劃思維，非常值得借鏡。

（作者為文化大學土地資源學系系主任）

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