自由廣場》（青年時評）請國民黨別再霸凌國軍

◎ 林世軒

這幾天，國民黨陣營在國防事務層面的秀下限，讓我非常的難過與無言。

元月十五日，中華民國三軍統帥前往五四工兵群訪視，年輕的士官兵用自己的方式表達對統帥的歡迎，被藍營諷刺這些士官兵「拍馬屁」。

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廿二日，國民黨立院黨團提案凍結海軍伙食費，原因竟然是因為海軍常常在外點餐又沒有按照約定前往取餐。事實上海軍和空軍一樣，都是時常必須因應緊急任務需要、作息不穩定的軍種。

同一天，國民黨立委賴士葆也接續之前馬文君、江啟臣的步調，提案凍結「潛艦國造」預算卅億元，理由是「考量政府經費短絀、疫情期間支出增加，認為籌建經費可予精簡，以減少浪費公帑支出」。但這些預算早在去年潛艦開始進入實質建造的階段後編列，而且扣除掉賴士葆這次的卅億，總預算一○五億餘元的潛艦國造，國民黨立委馬文君、江啟臣、溫玉霞、呂玉玲等多位立委也多次提出預算刪減，讓人咋舌之處在於，其中馬文君在書面提案時，更主張凍結五十億元，幾近潛艦國造預算的一半。

扣掉林奕華刪伙食費不說，這種找海軍麻煩、刻意刪除潛艦預算降低藍色戰力的行為，到底為了什麼？

國軍依法必須遵守軍隊國家化和中立化，遇到這樣無理的預算刪除，青年日報、軍聞社、華視等卻無法做相對應的資訊攻防，換言之，國民黨陣營就是吃定了國軍無法辯駁！根本就是明著掌握預算、暗裡毀壞國防的在霸凌國軍。

身為退役軍人，我必須說：國軍的戰略方向和國民黨的立場有根本的矛盾！國軍密切和美國交流、積極和美軍進行聯合演習、配合印太戰略努力打造堅強的印太民主防衛網；但國民黨這幾年卻是逐漸的「紅統化」，在綿密的地方基層、村里單位，和統戰勢力結合，放任買辦和金流在原住民部落、農漁村等流竄，放任紅色勢力和地方勢力合流，在這樣的趨勢和結構下，國軍和藍營注定漸行漸遠，已不必多言。

我覺得藍營也不必抱怨自己老是被扣帽子，因為你們所言所行、所作所為招致的指責，都不是抹黑，而是你們自己惹來的！藍營要繼續擁抱深藍、走向紅統，是你們的事情，但請停止霸凌我們的國軍。

（作者為政戰士退伍，歷史研究所碩士生）

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