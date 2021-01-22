社論》脫鉤中國 台美關係邁向正常化

蕭美琴出席拜登就職典禮，是好的開始。與台灣往來，不是為了要安撫或激怒北京，這就是正確方向。（駐美代表處提供）

美國新任總統拜登、副總統賀錦麗於昨日正式就職，蔡英文總統代表政府及人民表達祝賀，我駐美代表蕭美琴並獲邀出席拜登就職典禮。台灣自一九七九年以來首次獲得美國就職典禮籌備委員會正式邀請，我方視為重要突破，認為這顯示美國新任政府對台友好程度。然而，把外交儀節當成指標意義，也只能說過去台美關係的不正常化，雖為盟邦，但不必要的枷鎖反而限縮兩國更好的發展空間。

一九七九年後因美中建立外交關係，美國行政部門針對台美互動訂定規範，大的限制包括台灣的正副總統、行政院長、外交部長與國防部長無法訪問華府。前總統歐巴馬任內更曾設下駐美代表處人員不得進入國務院、台方不得在雙橡園升旗，及美國政府機構內不得展示中華民國國旗等限制。雙方官員進行接觸時，經常要相約在附近飯店的會議室或咖啡廳，我駐美人員對這類不公待遇可謂點滴在心頭。

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遷就北京，美國高階官員來台也受限，中階官員來台，就常被視為大事。所以，之前川普政府依國會通過的「台灣旅行法」，在去年派了衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克訪台，即成一九七九年以來「之最」。兩國重要官員無法正常往來，若說台美是高度友好，這樣的「高度」確予人違和之感。美國這些自綁手腳的束縛，反讓中國得以長期操弄，台美官方從接觸方式到過程，也常淪為美中角力的棋子。

隨著前任川普政府逐漸解禁，前國務卿龐皮歐更在九日發布聲明，宣布美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制。龐皮歐在卸任前宣布，並強調「不再安撫北京」，這對台灣意義重大。事實上，川普前總統在去年底簽署國會高票通過的「台灣保證法」，就是要求美國國務卿針對國務院的對台交往準則進行檢討，並在一百八十天內向參、眾兩院提出報告。龐皮歐此舉於法有據，並留給下一任國務卿更大的處理彈性。

拜登政府候任國務卿布林肯在參議院人事聽證會上被問及此事，除正面看待外，另提及他曾在蔡英文競選總統時，在國務院與她見面，蔡成為總統後，他也以副國務卿身分交談過數次，他相信國務院和龐皮歐是因應「台灣保證法」的立法要求採取相應作為，是「為與台灣的交往創造更多空間」。從布林肯談話，加上蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮，顯示在對台政策上已有部分的「川規拜隨」。

龐皮歐任內抗中保台，北京政府視若寇讎。中國外交部發言人幾以潑婦罵街口吻，狂罵散布謊言和流毒。昨也宣布制裁甫離任的龐皮歐等廿八名川普政府高官。粗鄙叫囂，證明美國已打到了痛處，且方向正確。列名的前國安顧問波頓還嘲諷說，他願意接受這個「光榮的認證」。北京羞辱川普前官員伎倆不僅未奏效，拜登候任的國安團隊也都同聲抗中，反而更激起美國兩黨的共識。

拜登政府延續抗中政策，這是針對北京對外擴張，美國所採取的因應作為。而美國與台灣的交往，除地緣戰略地位重要外，更是基於雙方價值理念的相同。川普時代對台軍售常態化，說明美國不再視台灣為中國問題一部分，這也被認為「重要的觀念改變」。台美強化合作夥伴，是因為台灣為值得投資的國家，符合美國利益。並非藉由拉近台灣做為與北京交易的籌碼，從美中互動關係下完全脫鉤，台美關係才能真正邁向正常化。

盟邦的核心意義也在此。拜登政府無論高調或低調發展對台關係，按拜登總統在就職演說裡提到要修復與盟國的關係，那不僅是只有歐洲，在美國最大挑戰的印太地區，更具迫切。做為中國威脅最前線的台灣，台美提升關係，包括雙方高階官員互動，應如同對台軍售常態化，有必要就見面、互訪，蕭美琴出席拜登就職典禮，是好的開始。與台灣往來，不是為了要安撫或激怒北京，這就是正確方向。

蔡總統昨對拜登的就職祝賀提到，期待台美共同致力維護區域的民主自由、和平穩定與繁榮發展。這說明我方盼能在拜登政府的多邊主義下扮演更積極的角色。不再設定兩國關係發展的天花板，不因北京的恫嚇而影響台美交往的節奏與進程，讓台美關係在穩健的軌道上前行，拜登總統不僅需要國內團結，美國在全球領導力更有賴與盟邦間的協力合作，台美未來，正是檢視美國與民主堅實夥伴交往的重要指標。

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