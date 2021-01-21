自由廣場》正面對決罷捷案

◎ 張桂禎

上週六桃園市議員王浩宇遭罷免，固然與中壢選民結構藍大於綠，以及他本身言行爭議有關，而即便罷免票數僅低空飛越門檻，卻仍顯示國民黨仍具相當程度的動員能力。兩週後在高雄鳳山舉行的「罷捷案」，該冷戰或熱戰，綠營似乎尚未定奪。作為台派選民，目前理當是大團結、嚴肅面對罷捷案的時刻。

確實，被罷免方採取守勢、不炒熱氣氛有其道理。不過觀察近年的罷免案，最具知名度的兩例—高雄罷韓與中壢罷王，韓國瑜和王浩宇在罷免倒數關頭均是低調應戰，但仍被成功罷免。反觀台北市社子島里長罷免案，卻是反罷免票多於罷免票三倍，顯見正面對決、呼籲支持者投票，並非沒有勝算。

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雖然黃捷同樣是韓粉的情緒出口，但相較王浩宇，黃捷的「人和」好上不少，要請出跨黨派、泛台派來站台支持，並非難事。空戰方面打出聲量，一來強化黃捷優質問政形象（高督盟三度評鑑認證），二來凸顯罷免理由（沒有禮義廉恥、干預他國內政）之荒謬，陸戰上則由綠營盟友的基層組織支援，要達到反罷免票多於罷免票並非空談。

罷王案的過關，給一攤死水的國民黨注入了久違活水，而韓粉欲透過罷捷案，替韓國瑜重返政壇來鋪路也是司馬昭之心。低調冷戰，等於把自己的命運交給無理取鬧的罷捷陣營，不如採取高調熱戰，甚至有催出高票的反罷免票的機會。是時候台派大團結，不怯戰、不畏戰，正面對決罷捷案的時候了！

（作者為日本東京大學學生，出生於高雄）

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