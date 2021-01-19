自由廣場》罷免烽火四起 民主燒燙傷

◎ 趙家彥

桃園市議員王浩宇罷免投票過關，成為史上第一位被罷免的六都市議員。罷王總部聲稱這是對所有政治人物的警惕，更以民主里程碑形容本次罷免案。雖然憲法明文列舉人民有選舉、罷免、創制及複決之權，然而罷免的設計事實上並非民主國家的常態。

多數國家的考量在於維護政治制度的穩定，避免敗選方以民主之名行報復之實，造成選舉正當性減低；又因罷免案投票率往往低於例行選舉，故對具備強大動員力者有利，換言之，對資源雄厚者有利，長久下來會使得政治人物向地方勢力或大型企業靠攏，壓縮小黨或獨立候選人生存空間，不利民主政治發展。

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更何況民主政治需要理性討論來維繫，但無論從理論上還是實踐上，罷免往往為仇恨驅動，嚴重消耗社會資本，且同意不同意的絕對二元設計不利於促進公眾討論，反而容易加深雙方裂痕。

又觀察台灣近來罷免風氣，無論是去年的罷韓還是今年的罷王罷捷，明顯都是基於仇恨的報復性操作，更不用說操作罷免方背後都有明顯的政黨色彩，並非單純的公民自發，而是藍綠惡鬥的產物。誠然受到罷免的王浩宇及韓國瑜，兩者過往言行確有諸多爭議，但捫心自問，他們值得我們犧牲台灣民主政治的長治久安嗎？值得為了一時怒火，燙傷台灣最值得驕傲的民主嗎？

（作者是台灣大學歷史系學生）

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