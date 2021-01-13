自由廣場》國運籤還能相信嗎？

◎ 王坤楠

每遇農曆年的新年到來之前，即農曆十二月底前，全台灣各大宮廟都流行在自己的廟內抽「國運籤」。這次卻有一位命理師搶頭香，他在鼠年農曆十一月十八日之前，率先到新北市板橋區的大佛寺，為二○二一年台灣整體國運究竟如何抽了「國運籤」，並在元旦上有線電視公佈結果。

這位命理師抽到的是「上上籤」：「如魚得水」。他自己解籤「台灣將苦盡甘來」，籤詩為：「忽朝一信下天墀，寶貝船裝滿載歸」，並解釋：「這象徵得到一個好消息，感到非常高興，暗喻台灣像是一艘寶貝船一樣，可滿載而歸；表示將有外資或出現華人投資台灣，把東西送進來是好事！」末兩句：「若問前程成底事，始終應得貴人提」，他認為「是指台灣的國運需要有貴人提拔，依目前國際局勢來看，所謂的貴人，指的應該是中國、美國，尋求美國可以讓我們更加分，因為貴人的國際地位比我們高，可支持我們；另外希望兩岸關係能更好」。

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包括命理師在內，這些人到底是憑什麼資格可以抽「國運籤」？是總統或閣揆？國家的「運勢」，可隨便由任何人去抽嗎？說穿了，其實這些人都是為了打響宮廟及個人的知名度，增加香油錢、算命潤金、通告費等收入。去年台南市北門南鯤鯓代天府抽出的國運籤是「下下籤」，雖中國武漢肺炎蔓延全球，但我們台灣的防疫工作卻做得非常成功，被全世界稱讚，台股累計也已漲逾二千三百點，拉出長紅，創歷史新高，所以這支「下下籤」根本就是鬼扯淡！碰到這類新聞，聽聽笑笑就好。

（作者是新北市補教英文老師）

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