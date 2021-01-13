自由廣場》（林保華專欄）「反共」是美國內部團結的基礎

獲美國國會認證的拜登即將出任新一任總統，總統就職委員會宣佈，拜登就職典禮的主題已確定為「團結的美國（America United）」，這與美國國名也相吻合。

團結不但是美國人民的期望，也是世界人民的期望，因為美國是民主國家的領袖，美國的團結或分裂，美國的盛或衰，關係到全球人民的命運。因此，因為選舉產生的爭議應儘快落幕。

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團結必須有共同的基礎，無原則的團結是為團結而團結，不會鞏固。美國內部團結的共同基礎是什麼？無疑是美國立國精神，也就是獨立宣言中闡述的人權精神。與此為敵的，就是共產黨的一黨專政與對人權的迫害。而共產黨統戰策略的「爭取多數，反對少數，利用矛盾，各個擊破」，正是針對「團結」的破壞。大多數美國人的認識，中國是美國的最大威脅，美國國會的兩黨也有這個基本共識。因此拜登要堅持反共路線，才能達成國內的團結。

拜登與川普在選舉中的分歧，主要表現在如何防疫、加稅，以及能源、環保等議題；在外交上則是同盟國的關係。然而中國對美國國家安全的威脅，這些議題相對次要，拜登則盡量迴避。即使目前最困擾的防疫議題，源頭也是中國。防疫陷於混亂的國家不止是美國的川普，整個歐洲也如此，顯然這些民主國家面對自由與紀律關係都沒有找到平衡點，才讓中國病毒得以擴散。

因此，只要美國國內不受中共滲透分化，內部團結不會成為大問題。其中有兩個原則必須掌握：第一是敵我要分清楚。內部理念的不同不是敵我問題。例如習近平是惡棍，但是美國內部的競選政敵不應是惡棍；第二是內部衝突發生的騷亂，主要是失控問題，與同外國勢力勾連的叛亂，也要區別對待。如果這兩者不能區別，把朋友當敵人來打，或把敵人當朋友來合作，就不可能實現國內的真正團結。

上述兩個原則也適用於媒體。主流媒體老闆成為無冕皇帝而失去客觀公正立場，完全違背言論自由精神，而且帶風向造成分裂的惡劣影響。但興起的自媒體，也應該加強專業精神，不要隨便散佈未經核實的消息，因為中共也會滲透而製造混亂。

商人出身的川普，因為在中國有經濟利益，在他剛上任時，許多人對他抱持懷疑態度。但是後來以美國整體利益為出發點，對中共開展貿易戰、科技戰，這些疑慮自然消散。有關拜登家族與中國利益勾連的傳聞也不斷，拜登只要上任後在行動上堅決反共，而不是沉默或示弱，這些傳聞也會散去，否則很難樹立起他的公信力。豈止是川普與拜登兩人，共和黨與民主黨內部凡是與中共有利益勾連而損及美國國家團結及安全者，乃至財團大亨，都應以行動自清。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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