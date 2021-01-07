自由廣場》強森政府的失能防疫

◎ 黃韋鈞

英國首相強森在元月四日晚間，也是新年假期後首個上班日，再次宣布英格蘭全境進入第三次封城。從各項數據來看，英國境內的武漢肺炎個案數，連續六天超過五萬人，此次封城可說毫不意外，屢創新高的個案數字，正是強森政府數月來各種決策錯誤及失能所堆疊出的惡果。

事實上，英國在去年四月第一波疫情爆發時，即展開封城，個案數由原先單日四千多人，下降至千人以下。沒想到，強森政府所採取的方式並非持續控管境內活動，反而以「吃外食救經濟」政策，鼓勵民眾到餐廳用餐群聚，使疫情在去年九月後再次升溫，自此即使祭出分層管制及二次封城，因其無法強力落實防疫規定、未考量不同分級地區的民眾仍能流動，以及政策反覆、一變再變等，數月來皆無法有效控制疫情蔓延。

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近期更大的爭議則是強森政府不斷強調要英國學童回到校園上課，但教師團體與專家對此皆表示疑慮，因武漢肺炎對學童的影響雖不如高危險族群來得大，但學童間的接觸，卻可能導致其將病毒帶回家，產生交叉感染，無異成為難以防控的病毒最佳傳播者。

強森四日上午對校園安全的保證言猶在耳，晚間卻馬上轉彎，要求關閉校園避免更多傳播，顯見英國政府對於病毒防控不但慢半拍、被病毒追著跑，施政更常常朝令夕改，對疫情的掌握不足，更令人擔憂。

相較於英國，台灣政府的防疫效率及人民的合作，世界有目共睹，筆者日前更於倫敦市區聽聞Uber司機大力稱讚台灣的防疫成果。不論疫情爆發初期，蔡英文總統及蘇貞昌院長當機立斷要求管制中國航班、禁止口罩出口及產量倍增，或是後期邊境管制及確實施行的隔離措施，在在驗證唯有果斷且尊重專業的施政、超前部署重於亡羊補牢，才能真正保護人民不被病毒威脅。

在世界各國持續進入第二、三波疫情高峰之際，台灣優秀的政府治理，絕對是世界各國參考的優秀典範。

（作者是英國倫敦政經學院公共政策與管理碩士生）

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