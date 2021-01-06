自由廣場》「阿門」有性別歧視？

◎ 曾泰元

美國聯邦眾議院第一一七屆的新會期日前開議，規定在院內必須採行「性別包容」（gender-inclusive）的語言政策，禁止使用「性別化」（gendered）的字眼。這個措施立意良善，本該如此，然而卻爆發了一起事件，引來了各界議論紛紛。

民主黨籍眾議員克里弗（Emanuel Cleaver）兼具牧師身分，受邀帶領新會期開議前的禱告。他以常規的「amen」（阿門，音標 [eɪˈmɛn]）做為結束語，隨後居然還加上了莫名其妙的「awoman」（他讀 [eɪˈwʊmən]，應為「阿門」的女性版），讓大家錯愕不解。此事逐漸在網路上發酵，各路媒體廣泛加以報導，克里弗也成了網民調侃的對象。

請繼續往下閱讀...

「阿門」的英文「amen」跟男人（複數men，單數man）一點關係也沒有，而是源自希伯來文，用來表示同意或肯定，或可翻成「心願如此」、「誠心所願」。

克里弗低頭念稿，講完了「amen」，先停頓了二秒鐘，把第二音節的「men」（拼字、發音同「男人」的複數），換成「女人」的單數「woman」，一個前所未聞的新詞「awoman」就這樣誕生了。

聯邦眾議院的院內語言新規開始施行，克里弗此舉不曉得是有意還是無心，刻意還是無知，或許只有他自己最清楚。然而過猶不及，我們要避免走偏鋒，以免招來反挫。

話說回來，英文裡的性別問題一直讓人困擾，近數十年來，有識之士努力翻轉，成效開始顯現，新的用法已經慢慢為大家所接受。傳統上，英文這個語言以男性為中心，用男性代表全體，現在逐漸轉向，強調性別中立，不再獨尊男性，所以許多詞典都會開闢專欄，教育語言使用者掌握性別中立的語言。

提到通稱的「人類」，應該避免使用「man」、「mankind」等突出男性的字眼，而應改用「humanity」、「human beings」等性別兼容的字眼。

提到職業名稱的時候，應該避免使用「waitress」（女服務生）、「policeman」（男警察）等有男女標記的字眼，而應改用「server」（服務生）、「police officer」（警察）等中性字眼。

在表達性別皆可、性別不定、性別保留的第三人稱單數代名詞的時候，應該避免以「he」（或相關的變化）來代表，可以用「單數they」（或相關的變化）、「he or she」（或相關的變化）來代替。如果覺得此舉彆扭，或可改寫為複數，因為複數就沒有這樣的問題。

東吳大學的英文校訓是「Unto a Full-grown Man」（字面意義「直到成為一個成熟之人」），此乃摘自《聖經》的一小段話。二十多年前我到東吳任職，看到這樣的英文覺得不妥，馬上就向高層建言調整，得到的答案是「茲事體大，難以更動」。這段英文雖有其時空背景，「man」作為「人」解也是早期用法，不過放在當今把「man」當作「男人」理解的社會，實在突兀。試問，女學生願意自己被教育成為一個「男人」（man）嗎？學校能夠理直氣壯地堅持立場嗎？

語言裡的性別，是個值得重視的議題。時代不同，尊重不同族群至關重要，因循守舊會讓人不舒服，甚至覺得受到冷落歧視，加深不當的刻板印象。這，我們都需要學習。

（作者是東吳大學英文系副教授、前系主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法