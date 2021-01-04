自由廣場》 灰色地帶作戰 就派海洋巡邏機

◎ 張豐麟

上月路透報導，美方建議台灣不必每次都派戰機升空攔截入侵西南防空識別區的中共海上巡邏機。據五角大廈二○二○年九月公布的中國軍力年度報告，中國擁有超過兩千架戰鬥機、轟炸機和其他軍機，台灣戰機則為四百架左右，共機持續擾台在周遭海域上空繞行，長久下來台灣軍機的燃料成本、飛行員疲乏及損耗，將逐漸侵蝕台灣空軍第一線的戰備能力。說穿了，中國目前採取灰色地帶作戰（gray zone warfare）的非常規衝突形式，就是要藉由消耗戰，迫使台灣屈服。二○二○年十月國防部長嚴德發在立法院做業務報告時表示，光是二○二○年解放軍共出動一七一○架次共機侵擾台灣防空識別區，為因應中方行動，台灣亦出動二九七二架次戰機進行攔截，耗費成本高達新台幣二五五億元（約八．五億美元），在國防資源有限的情況下，台灣實有必要思考更聰明的應對方式。

此次美方建議台灣不必每次都派戰機升空攔截，其實與民進黨籍立委鍾佳濱所建議之「以慢速機應對慢速機」的道理是相通的。台灣目前各式第一線戰機的每小時操作成本，平均為一萬美元左右，但最常被運用入侵台灣空域的運八及運九系列渦輪螺旋槳飛機，每小時操作成本僅約台灣戰機的二分之一左右，所以台灣空軍每次都出動第一線戰機升空伴飛監控是相當不划算的。

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台灣若真要思考以慢速機應對慢速機策略，第一個應考慮的操作單位，應是海委會海巡署正在爭取建立的航空分署。首先，就政治層面意義來說，中共派出軍用機擾台，台灣派遣執法單位用的海洋巡邏機，除可避免擦槍走火的意外，在國際上亦可凸顯是對方將兩岸情勢推向軍事化。

其次，就取得難易度來說，國際現貨市場上的海洋巡邏機，本來就有高速、高航程、久滯空的機種選擇，非武裝機種相較於軍用機採購的阻力少許多。引進現有且成熟的機種，可立即分擔第一線戰機過度耗損的壓力。

最後，從經濟視角分析之，海巡署航空分署成軍後，原本就是每天須派飛本島周遭海域，當中共戰機出海後，我方於雷達辨識發現是螺旋槳慢速機，即可由最近的滯空海洋巡邏機前往伴飛、監控並拍照，其實是最為可行且節省經費的方案，因為目前渦輪螺旋槳款式的中型海洋巡邏機，每小時操作成本幾乎都不到三千元美元，僅為戰鬥機的三分之一左右，效益不言而喻！

（作者為大學行政人員，論文獲全球空運年會ATRS錄用）

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