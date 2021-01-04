自由廣場》炒房炒到屏東軍宅

◎ 黃英哲

屏東市內第一棟眷村改建的崇大國宅，於十六年前完工，佔地萬餘坪，中庭就像是個森林公園，很受當地民眾歡迎，也連帶地帶動了周邊商圈的發展。完工後，第一批的持有者，大多是分配給原眷村的住戶；其餘空屋再由國防部標售，僅有職業軍人可以申購。依據國軍老舊眷村改建條例第二十四條，承購人在取得所有權之後，有五年不能移轉的限制登記。

在五年產權不能移轉的限制過期後，約十年前，當時的成交價，約在兩百萬上下。至一○一年，有實價登錄的資訊開始，我們看到三房的成交價，約在兩百五十萬至三百萬。而同樣規格的房子，國防部公開標售的價格是三百多萬；所以當時乏人問津。

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這十年來，因為該棟國宅的優越條件，詢問者漸多，也使得價格逐年攀升。到了一○八年底，看到實價登錄一般買賣的價格，大約在四百五十萬至五百萬左右。就在此時，實價登錄上也出現很多筆「建物第一次登記後移轉」的資訊，表示已有很多人看到這塊大餅，向國防部申購了。就在近兩個月，一○九年底，同規格的房子，已有超過六百萬的成交訊息。而同個社區內，還有多戶空屋，申購價格約三百多萬。現在，市場上出現全新未住的房子要出售，要價五百多萬；調閱謄本，比對實價登錄的價格，是一○八年底向國防部申購的。也就是說，一年前三百多萬取得的國宅，現在要價五百多萬，雖然標著低於實價登錄的行情，但是這其中價差兩百多萬；換句話說，幾乎是「買一間，賺一間」。

至於五年不能移轉的限制登記，買方有其他方式可以取得產權，例如另外訂定移轉的時間，或是先用承租的方式，等時間到期再過戶，或者透過債權設定，以法拍取得等。

少數職業軍人低價購買國宅，轉手海賺差價，相較之下，辛苦籌措自備款，真正有購屋需求的民眾，看著追不上的房價，民心的不平，讓人想起在一○四年某政黨副總統候選人炒作軍宅的爭議；屏東國宅的炒作，就是這個事件的翻版。國防部恐怕得想想辦法了！

（作者為房屋仲介，屏東市民）

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