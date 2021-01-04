自由廣場》4+1 請總統照顧急需看護的家庭

◎ 官文傑

蔡英文總統於元旦期間特別宣示四個照顧，顧青年、顧荷包、顧農民及顧交通，四個照顧儼然已成為蔡總統未來施政的焦點！但為了數十萬家有老殘的家庭，我們懇切且謙卑的要求蔡總統，別忘了這些需要看護的家庭，正面臨前所未有的缺工困境！

回顧二○一六年蔡總統就任後，在立法委員吳玉琴的主導下，先後通過勞基法一例一休修法及就服法第五十二條修正案；當時吳立委告訴我們修法後，台灣勞工所得將會大幅增加，外勞不會再逃逸，外勞雇主也將沒有空窗期；結果事與願違，逃逸外勞持續增加，外勞雇主的空窗期仍然存在，但執政的民進黨卻未立即改正，所以造成二○一八年底九合一大選的潰敗！

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目前疫情嚴峻，對於急需外籍看護的弱勢家庭而言，又如雪上加霜，但我們卻看不到負責外勞引進及管理的勞動力發展署有任何實質作為！勞動部長告訴我們，已在洽談其他引進國家，但卻以機密為由，不讓我們了解實際進度。跨國勞動力管理組明知家庭看護工轉廠工已對弱勢家庭造成傷害，卻依然以人權為由，不思設法防治。雇主從國外引進外勞手續繁雜，難如登天，國內承接還得忍受外勞拿喬，更有外勞動輒撥打一九五五恐嚇雇主要求轉出，在在都讓人難以忍受身為雇主竟然如此卑微！

為解決眼前缺工困境，勞動部應更積極的為雇主思考出路，而不要再以獲得外交利益為前提開放引進國家，仿效新加坡政府，不再以輸出國政府為交涉對象，這些國家官員為選票可以信口開河，卻要我國雇主買單並承擔風險。另外，積極修法嚴懲逃逸非法外勞、非法雇主及非法仲介，否則全民將難以承受付出的巨額社會成本。對有勞資爭議問題的外勞，應撤銷由非營利組織安置外勞的思維，以免他們為圖暴利，藉機唆使外勞製造勞資爭議；應把發生爭議的外勞交由各輸出國駐台代表介入處理，再由我國政府協助安置；對於技術嫻熟的外勞，在經過國家考試通過後，給予長期居留國民待遇資格，甚至允其攜家帶眷來台居住；如此當可逐漸消弭國內雇主日益嚴重的缺工困境。國內弱勢家庭雇主能否獲得舒緩奧援，也端視蔡總統是否願意兼顧這些弱勢家庭雇主的權益而定了！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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