自由廣場》聽前輩談謝靜華晉升少將

◎ 張博智

將官晉升，又有一批軍人圓了摘星夢。就在晉升新聞發佈後，我的體幹班跆拳道前輩劉教練傳來一張新科少將的照片，說是他在執教陸軍官校跆拳隊的學生謝靜華。教練以學生為榮，雖然我和謝將軍只有一面之緣，也因為劉教練的關係，感到與有榮焉。

不過，這份光彩不旋踵間，竟被接續的報導給蒙上了陰影。報導指出，謝靜華未曾體測，而是在倉促間以替代方案過關，有違規定。

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關於這項「指控」，從謝靜華的學經歷以及身體素質綜合來看，並不合理，我想劉教練的話或許能為大眾釋疑。

劉教練說，謝靜華曾是陸官跆拳隊，一連勇奪國軍運動大會兩屆冠軍及大專杯第一名，是他心目中驃悍無比的「三冠王」，在那樣激烈競爭的比賽中出類拔萃，區區基本體能測驗對他而言簡直就是一道小菜，何足懼又何必躲！

劉教練還說，劉靜華那一期的跆拳代表隊戰績之所以最輝煌，乃因「操得最凶」，也因此隊友之間與教練有著深刻的「革命情感」。

謝靜華不只具有跆拳道專長，他還曾經被選派至「黑水公司」，接受特勤專業訓練。像這樣硬底子的背景，拿來指控他「躲避」基本體能測驗，簡直是荒謬可笑！

事實上，謝靜華不只是體能戰技強，更具有博士高學歷與流利的外語能力！這樣允文允武學經歷俱佳的幹部，不升將官恐怕才是軍隊與國家的損失及遺憾！

從這起「事件」來看，流言真是可怕也可笑，何以致之？或許只能歸因於將缺太少，競爭之下，難免有人見縫插針、無的放矢。

（作者為前陸軍步訓部體育組上校組長）

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