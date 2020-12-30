自由廣場》貧富差距 令人憂心

◎ 曹耀鈞

一○四人力銀行日前公佈，台灣今年預估的平均年薪大約在六十四．一萬元，相較二○一九年而言，整體調薪比率約二．九％。乍看之下，大家應感到滿幸福的吧，因為這個年薪數字表示平均月收入超過五萬元，如果夫婦兩人都受薪，就是十萬元的概念，對吧！但是，我想一般民眾應該笑不出來，就如我周遭的鄰居朋友，許多人看到這個統計數字，馬上露出狐疑的神情，完全不可置信。

為什麼會這樣呢？其實讀過基本敘述統計的朋友都知道，這是眾數（最多人領的薪水金額）、中位數（薪水金額排在所有人最中間的數字）、平均數（全體的平均薪資）三者顯不相等的結果。此處用白話來講，就是大部分的人領少少的薪水，和小部分的人領超高的薪水，把這兩種人的薪水相加，得出了金額不低的「平均薪資」。為什麼我會說「少部分」領很高薪水的人，而不說大部分呢？因為如果領高薪的人也很多的話，那麼中位數就會和平均數差不多了。但事實並非如此，因為再對照行政院主計總處近日公佈的去年薪水統計，平均年薪為六十四．四萬元，年薪中位數為四十九．八萬元，兩者相差十四．六萬元。二○○九年，年薪平均四十三．八萬元，年薪中位數為卅八．四萬，兩者相差才五．四萬元。民間的調查結果，人們或可用抽樣偏誤來自我安慰，但冰冷的官方數據，會讓人感到特別沮喪。近十年來，薪資中位數不但小於平均薪資，且兩者距離愈來愈大，多數貧民與少數大富兩族群的薪資平均，形成整體薪資連年富裕的假象。

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如果再看有多少受薪人口比例低於平均薪資，就更可知道問題的嚴重性。以二○○九年為例，低於平均薪資的人數比率大約六十二％，到了去年，低於平均薪資的人數比率擴增至六十八％，換言之，十個人當中，有將近七人的薪水低於所謂的平均薪資，問題就出在貧富差距的連年擴大。受限於篇幅，這裡省略些許經濟理論的完整推理，相信有基本統計素養的讀者，應不至於看不出筆者想要強調的，這已不只是產業生產力可能的不均衡，更可能是民生的潛藏疾苦！

（作者是中華公共事務管理學會特聘研究員）

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