自由廣場》回應〈美中拿台灣交手勿掉以輕心〉一文

◎ 陳慶坤

自由廣場的空大法律教師〈美中拿台灣交手勿掉以輕心〉一文，雖然善意敬告政府，台美關係勿掉以輕心，否則會被美國出賣？作者「一則以懼」明指美中交惡勢必激怒中國，台灣已淪為美國棋子猶不自知？

該文稱中華民國多次遭到美國出賣，是一九四九年國府敗逃台灣後；與一九七八年台美斷交，美國正式拋棄台灣。但綜觀一九五○年，美國總統杜魯門雖然發表「不介入台灣海峽爭端」聲明，但同年六月韓戰爆發，美國立即下令第七艦隊巡防台灣海峽，決定把台灣納入西太平洋防禦體系；否則一九五八年金門八二三砲戰國民黨如何能打贏共匪？至於一九七八年台美斷交，次年，美國國會通過《台灣關係法》，給予「台灣統治當局」與其他主權國家同等待遇。審視中華民國在台灣，還是「美國有意縱容」國民黨的極權統治！

請繼續往下閱讀...

其次，如果中美關係不好，中華民國處境勢必陷入極端困難局面，其理由是︰一、美國以台灣為賭注用來抗衡中國；二、中國把台灣當成核心價值，不能因為美國介入而受損。這更是引喻失義、荒謬絕倫。美國是否以台灣為賭注用來抗衡中國，姑且不論，但為何台灣是中國的核心價值？台灣地處東西方交通的樞紐，戰略地位重要，是麥克阿瑟將軍所言「永不沉沒的航空母艦」；民主自由的台灣需要仰中國的鼻息而存在嗎？偏頗之論莫此為甚！

再次，作者認為對於「大陸當局」，顯然無法容忍「台灣旅行法」完成立法，遑論台美官員進行互訪？川普總統十幾次的對台軍售、官員訪台，中國跳腳、謾罵已成秋風悲歌？日前眾議院議長裴洛西已推翻川普否決的「二○二一年國防授權法案」。該條款確認「台灣關係法」和「六項保證」為美台關係基礎；支持繼續對台軍售、醫療安全夥伴關係等。保護台灣免於紅色中國赤化有罪嗎？

是以，該文用意無不劍指台灣不要激怒中國、要和平等泛藍統派的基本論調。當然，台灣兩岸關係與台美關係要樂見同步進展，除非台灣投降成為香港！否則，夾在中美之間台灣並沒有進退維谷之慮，唯有的是，在台灣紅色滲透與內在敵人的掣肘，這才是令人憂心、勿掉以輕心的！

（作者是大學助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法