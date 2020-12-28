自由廣場》新增兩個後備旅之訓練問題

◎ 王錫璋

國防部日前宣布，明年元旦起將新增兩個後備旅，步兵一○九旅、一一七旅，平時召訓，戰時則成為灘岸守備戰力一環。

此前，國防部也擬於後年成立防衛動員署，並對後備軍人提高教召頻次，從現行二年一訓，一次五-七天，改為一年一訓，一次十四天，年訓量可從十二萬人次，提升至二十六萬次。若有作戰，將可動員五十萬後備兵力。

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以數字看來不錯，但如果教召內容還是像過去一樣，聽聽演講、看看宣導影片、只召不訓的，這種「戰力」派得上用場？

筆者是四十幾年前預官退伍後，每一年有一天的點閱召集，卻只是排排隊、點點名，然後聽聽課，吃便當後回家。軍事實務課程，如槍枝的重新認識或操作都沒有，更談不上去打靶或打野外的。後來，好幾年才點召一天，連規定的七天教育召集都沒接到過。有一次回台中點召，後備司令部給我一份名單，說這是打仗時，我的後備排裡的士兵名單。在體育場集合時，我跟這些每個幾乎都已有啤酒肚的後備兄弟見過一次面，正發愁以後如何上戰場，好在以後也沒有見過他們了，因為就沒再召集過我們了！後來役期縮減，後備動員人力及訓練，當更慘不忍睹。

如今共軍騷擾頻繁，我後備軍人之召訓，必須要嚴謹、務實，才有戰力可言。最好能效法瑞士，雖只當兵三個月，但退伍後，年年召集一個月，且真正去打靶、出野外訓練，保持對軍事的熟悉感，對整體國防才有幫助。

（作者為前國圖編審，台北市民）

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