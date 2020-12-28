自由廣場》從2016年的吳明鴻法官說起

◎ 陳文卿

最高行政法院院長將退職，遺缺將由現任最高行政法院法官兼庭長的吳明鴻接任。吳法官歷任多處地方法院法官兼庭長，也曾當過台中、台北高等行政法院法官兼院長，歷練十分完整，而且是目前最高行政法院法官中，期別最高、最資深也最年長者，接任該院院長，既非空降，也非破格拔擢，是再自然不過的事！然而就因為他的太太有一位當了總統的表妹，因此就被批評說是總統重用私人，甚至說是「家天下」云云。這樣的說法太言過其實了！

吳明鴻法官從基層做起，一路從地方法院法官、庭長到最高行政法院任職，大半生的司法人生涯中，都是憑自己的實力與表現，最明顯的證據是，他在二○一六年蔡總統上任前，就已經人審會通過擔任台北高等行政法院院長了，而當時的總統是馬英九，司法院長則是馬總統提名的賴浩敏。現在，以資深法官身分去接任一個與現職僅半步之遙的同一法院院長，何勞需要「總統表姊夫」這層關係加持？

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所謂「內舉不避親」，以往常常被人拿來當作薦舉親眷當官的藉口，因此一些特別有政治潔癖的人，為了怕人說閒話，更是「內舉必避親」，這就有點矯枉過正了。若因為有個當大官的親人，就特別被貶抑，似乎也不太公平。

大家可以從吳明鴻的法界經歷、聲望，以及之前是否曾有不良紀錄等，來檢視他是否夠資格擔任最高行政法院院長。至於「總統表姊夫」應僅是花絮，不宜再作文章，否則對「須超出黨派以外，依據法律獨立審判」的所有法官們，恐怕都是一種侮辱！

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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