自由共和國》章元耀／回應「老年化、少子化的社會真的比較不好嗎？」

人口老年化、少子化是一體兩面的現象，不是好或不好的單純議題。(資料照)

章元耀／志工

「老年化、少子化的社會真的比較不好嗎？」文章指出，人口減少可使個別勞動者獲得利益：一、個別勞工薪資增加，人均財富上升；二、地理環境擁擠壓力較低；三、單位環境和生活品質的保護和改善相當明顯。這項論述看來言之成理，實則未必能成立，爰試予一一澄清。

第一，因果關係釐清：人口是立國之本，又是國內需求的基盤與經濟穩健成長的支柱。人口過少，不足以發揮自發性乘數效果，以加速經濟起飛；反之，人口過多，加重自然資源（或稱自然資本）的承載力，難免拖累經濟成長。因此，維持適量人口（optimum population）與不斷提升人口品質，確保經濟成長永續力才是正道。

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人口老年化、少子化是一體兩面的現象，不是好或不好的單純議題。在人口結構演變過程中，少子化在先，老年化在後，時間落差（time lag）漫長。少子化長此以往，一旦出現人口出生數低於死亡數，即為人口減少的開始。人口減少，勞動力（或稱勞動供給）必然相應減少，但勞工薪資率未必增加。薪資率是勞動市場中供需雙方力量交互作用所決定的「果」。勞動需求（或稱就業）的強弱，視其本身品質、效率、生產力的高低及景氣榮枯而定，也是一項「果」。勞動供給的多寡，同樣視其本身品質、效率、技能、意願的優劣或高低而定。

勞動供需共同面對的條件（假定其他條件不變），即經濟景氣榮枯的變動。景氣繁榮期間，勞動需求強勁，薪資率相應上升；繼之則激發勞動意願，增加供給。勞動力參與率指勞動力除以十五歲以上民間人口之商，表示勞參率是「果」，而勞動意願高低及景氣榮枯是「因」。反之，景氣低迷期間，勞動市場則呈反方向變化。除此之外，技術不斷進步，發揮勞動替代或節省的效果相當顯著。因此，勞動力減少，究竟能否增加勞動需求及薪資率則視勞動供需雙方強弱或彈性值高低而定，不宜一概認定薪資率會增加。同樣推理，人口減少，人均財富能否上升，也視經濟興衰變化而定，不宜直接論斷。

任由人口持續減少，終必使人口逐漸消逝，遑論勞動者能獲益或人均財富上升；屆時國家沒落，僅存荒蕪國土，回歸大自然，必然沒有地理環境擁擠、單位環境保護和改善等問題。全體國人能接受此一末日悲慘下場嗎？

受養的少幼人口及供養的青壯人口都是世代相互依養的雙向義務關係。這一代扶養少幼組群，直至後者長大成為青壯人口，回饋供養老化人口，這是台灣家戶傳統價值，並非僅為下一代供養上一代的單向義務，不容否定，也不是笑話。當代上班族都早已備妥照顧自我生活的退休俸儲蓄，不會有拖累下一代來供養的問題，而且還會將餘裕惠澤下一代。

第二，永續成長扎根：官方對台灣人口少子化定調為國安議題，但當前台灣人口密度每平方公里增達六五一人，相對於荷蘭五○六人，顯得人口過多，何嘗不也是國安議題。實際上，當前人口問題應聚焦於維持適量人口或替代人口及大幅提升品質。適量人口指天賦自然資源在確保萬世子孫共享永續利用權益原則之下，所能承載的人口數量及經濟活動。台灣自然資源缺乏，在人口過多的沉重壓力之下，面臨關鍵資本的自然資源保育投資停滯、人力資本累積不足、研發創新尖端技術及生產資本累積落後的挑戰。化解之道在於執政團隊應同時加速推動各項關鍵資本存量累增，必能發揮振奮民心、振作元氣、振興景氣的宏效，以突破當前面臨困境。

前述各項資本累增愈快，資本品質及效率提升愈快，資本生產力增加也愈快。人力資本優化愈快，勞動品質及效率增進愈明顯，勞動生產力提高愈快。研發創新投資愈多，新技術及新產品的優勢愈大，分享資本生產力及勞動生產力的提高愈多，資本及技術替代（或節省）勞動的效果愈顯著。技術、勞動及資本都是生產要素，該三項生產力提高前後的差額，合稱為總要素生產力增加，或稱技術進步率，乃為確保經濟成長永續力之根。

台灣經濟與人口邁入成熟、老化期，為維持經濟穩健成長，資本存量成長率須等於經濟成長率。在此種情況之下，經濟成長率視技術進步率及勞動增加率高低而定，前者貢獻點遠大於後者。就此推論，台灣當前面臨人口問題及經濟發展障礙應可迎刃而解。

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