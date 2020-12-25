新聞線上》中共忘了一段珍貴歷史

◎記者莊榮宏

黎智英前天終獲交保，但只是把監獄轉換成住宅，並未重獲自由。

黎智英兩度出庭都被鐵鏈五花大綁，重兵押解，中共動用不符比例的手段，是想達到羞辱和恫嚇的雙重目的，是故意做給香港人看、台灣人看、全世界看。

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但中共卻忘了一段珍貴歷史。

戰國時期，齊國兵敗，只剩莒和即墨兩座城，燕國大將騎劫想讓齊人喪失鬥志，遂把俘虜割鼻示眾，齊人心知被俘必遭割鼻，寧可戰死也不能降，騎劫又挖墳燒屍，齊人更加悲憤，矢志為先人復仇。

騎劫以為齊人心防崩潰，其實剛好相反。戰爭的結局是，置之死地的齊國大破燕軍，殺騎劫，收復七十多城。

中共將黎智英鐵鏈捆綁示眾，就像兩千三百年前的割鼻挖墳，反而激起台灣人更堅定反共，絕不能投降。

目睹香港遭遇，全球最痛心的應該是她的「養母」。

香港於一八四二年被「生母」大清割讓給英國，在養母照料下一躍為東方之珠，傲視全球。

沒照顧過香港一天的中共，一九九七年跳出來自稱是「生母」，說要領回家自己養，還保證善待失散多年的「骨肉」，承諾「五十年不變」。

香港回到「原生家庭」後，習近平長期「家暴」照三頓打，國際譴責、美國制裁，但就像咬住嘴邊肉就不鬆口的非洲鬣狗，這個全球最變態的「生母」蠻橫如故，最近更變本加厲，鏈捆黎智英，驚死全世界。

嚴格來說，大清滅亡等於生母死亡，本應由養母繼續「監護」，台灣俗話說「生的放一邊，養的大如天」，香港若由養母繼續照管，今天必是一片繁榮，而非這般慘況。

但我們不能冤枉中共，以為它對香港「特別」壞，其實中共對人民的殘酷是一視同仁，所謂「殘民以自肥」這種變態統治，中共幹得是稀鬆平常，遠的像對新疆西藏內蒙的種族清洗，近的像人民無煤可燒、無電可用，苦苦摸黑受凍，比比皆是；但苦的是人民，中共黨員照樣過他們的好日子。

民進黨二○一八年縣市長選舉輸到脫褲，多虧習近平的「一國兩制台灣方案」嚇壞台灣人，蔡英文得以逆勢連任。

依中共的戰狼腦袋，未來可能續對黎智英等香港民主人士施加手段，只是每一次都將讓台灣人更加堅定反共。

歷史重演，屢試不爽；看到習近平，就想到騎劫。

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