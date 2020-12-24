新聞線上》防疫是現階段的護國神山

本土案例重現，是對台灣最善意的告誡。愛護台灣，保護自己，大型群聚，能免則免，該禁當禁。（圖取自蘇揆臉書）

記者陳杉榮

全球武漢肺炎疫情更趨嚴峻，台灣阻絕二五三天後又出現本土案例，國人的防疫態度緊繃，中央防疫中心祭出嚴格的防疫規定，各地方首長也隨時應變。雖然國內開放的言論市場，對於不同政黨各有不同要求，甚至達到苛責的地步，但防疫是現階段的護國神山這個信念，已然深植台灣人心。

庚子年台灣受到國際社會前所未有的關注，有極高的評價，說是蔡英文政府獲得了「不虞之譽」也不為過。台灣之所以受到注目，不單純是居於東亞第一島鏈戰略位置，面臨中國更具侵略性的武力威脅，其關鍵在於武漢肺炎爆發後，台灣政府採取的防疫措施和人民的防疫自主，領先歐美先進民主國家，向來以公衛體系稱譽國際的歐美國家，這次疫情全告淪陷，公衛體系比想像中脆弱及不堪。

請繼續往下閱讀...

中國轉守為攻，在國際上大秀防疫成績，同步展開「防疫外交」，因為黑數太多，造假紀錄不良，並不為國際信任，在歐美受到疫情重創，民主制度遭受懷疑和批判之際，台灣「撐民主」成為中國最強烈的對照組。同樣有ＳＡＲＳ的前車之鑑，台灣的防疫成績遠遠領先於日韓和星港等東方社會，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中率領的「國家隊」用心投入防疫，國人全力配合，正是深化民主的展現。

國際疫情再趨嚴峻之際，美國政權輪替，川普總統即將卸任，拜登總統明年上台，台灣必須嚴肅面對此一變局。川普任內發起美中貿易戰，強化印太戰略，圍堵中國共產黨極權體制，卻因美國民主輪替，未竟全功。而川普關注台灣防禦，增加對台軍售，提升美台關係，「川普撐台灣」，蔡英文政府收穫紅利。拜登上台後，中國必定想盡辦法穿透川普原來的國家戰略，台灣操之在己最好的防禦，就是做好防疫，做好示範。

本土案例重現，是對台灣最善意的告誡。為了經濟發展，航空旅遊，防疫中心有諸多「權宜措施」，紐西蘭籍機師散播群聚感染，告訴防疫中心，「後門」都該關了。享受偽出國真旅遊，全台趴趴走，群眾活動越辦越大場，台灣人該收心了，「耶誕」、「跨年」是生活的必需品嗎？愛護台灣，保護自己，大型群聚，能免則免，該禁當禁。保持優異的防疫成績，彰顯民主制度的價值，是台灣「國際能見度」的最佳宣傳，讓拜登看見，也讓北京看見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法