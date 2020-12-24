自由廣場》共產黨員滲透 情治單位不可敷衍

◎ 楊士仁

中國以黨領政，不足為奇，但隱藏一百九十五萬名為註冊黨員滲透國際知名企業，連台灣龍頭企業台塑集團也難倖免，則不可思議。

英國《週日郵報（The Mail On Sunday）》報導，今年九月，中國異議人士把加密傳訊應用程式（APP）Telegram上一個包含一百九十五萬中共黨員名單及資料的外流資料庫，傳給關注中國政府活動的《對華政策跨國議會聯盟》。

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《澳洲人報》根據這份名單進一步調查發現，有共產黨員曾經或目前受僱於駐上海的澳洲、美國、英國、德國、瑞士、印度、紐西蘭、義大利和南非等國代表機構，至少十個駐上海的領事館聘用中共黨員，擔任高級政治和政府事務專員、文員、經濟顧問和行政助理。

美國媒體整理名單後發現，台灣石化龍頭台塑企業、電子大廠台達電也都設有中國共產黨支部。

在中國、共產黨人的腦海裡，共產黨的勢力伸入企業，名正言順。根據中華人民共和國公司法第十九條規定：「在公司中，根據中國共產黨章程的規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。」也就是公司的共產黨組織，如要開會或舉辦活動，優於一切，公司不得阻止。其次，在工廠裡，共產黨頭頭的權力高過廠長，與台灣的體制截然不同。

在這種體制下，中國外交部不否認外媒報導，反而說：「九千二百萬中共黨員在各行各業中，發揮著先鋒模範作用，稱該說法（指外媒）是對中共『歇斯底里的抹黑和污衊』。」一副見怪不怪的樣子。

最令人擔憂的是台塑、台達電也都比照中國公司，設有中國共產黨支部。中國共產黨囂張，台灣的企業也淪陷了，好像台灣已是中國領土不可分割的一部分。

列寧曾告訴他的黨徒：「最堅強的堡壘，必須要從內部攻破。」毛澤東也曾說：「不打沒有把握的仗，不打沒有內應的仗。」這在古今中外戰史上屢見不鮮，也正是當前台灣所面臨的嚴肅考驗與警惕。敵人已經侵門踏戶，情勢十分危急，不容情治單位一再抱持鴕鳥心態，敷衍塞責。

北京對英國的影響力無孔不入，幾乎滲入英國人日常生活的每個角落；許多企業、機構都有中共黨員潛伏，因而英國國會議員將在下議院提出緊急質詢。英國能，台灣為何不能？

（作者為新聞工作者，著有《股海翻騰》、《黨產追追追》等）

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