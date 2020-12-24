自由廣場》「重課經常稅、輕課移轉稅」談打房

◎ 張復明

台灣自一九八○年以來，空屋率始終維持兩位數，現已高達近二十％，超出國外正常空屋率約三％至五％甚多，這證明近半世紀以來：一、財政部的租稅手段無法遏阻「囤房」；二、中央銀行的金融手段無法打擊「炒房」；三、內政部的住宅政策全面失靈！如今民進黨政府面對「居住正義」課題卻拿出過去四十年的失敗套路行禮如儀，豈不太令人失望了！

不動產與其他商品相同，價格決定於市場供需，只要持有成本低，期待報酬率高，市場投資者必群起搶購；而不動產之持有成本來自資金利息（利率）與租稅負擔（稅率），惟央行總裁已預告：「用利率處理房價是大而不當的工具」，如今復採取選擇性信用緊縮，能解決當前炒房的問題嗎？

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既然金融工具打房效果有限，何不採行租稅手段呢？現行平均地權土地稅制「輕課經常稅、重課移轉稅」，代表「房地持有成本低，流通成本高」，此一稅制結構徒然增加市場需求、減少供給而已；為有效打擊囤房、降低空屋率，唯有「重課經常稅、輕課移轉稅」以增加房地持有成本，減少假性需求（自用房地仍採優惠稅率），又可提高移轉誘因，增加市場供給，房地價格自然趨於穩定。

上開租稅處方廿六年前已出現在陳定南競選省長的政策白皮書中，建請蘇院長勇敢翻修現行違背經濟學原理的土地稅制，有效擋下台灣之空屋率往三字頭攀升。

（作者著有《台灣的鹽業》，曾任台鹽土地減資及民營化等計畫之執行）

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