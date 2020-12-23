社論》比武漢肺炎更要命

長榮航空紐西蘭籍男機師違反防疫規定、確診武漢肺炎，傳染到一位廣達集團女員工，台灣二百五十三天無本土個案紀錄因此破功，接下來的跨年活動徒生變數。在此之前，由於新變種病毒株出現，可能比舊病毒株增加七成感染率，英國首相強生宣布疫情警報升高到第四級，先前的五天鬆綁耶誕節計畫也將取消。此外，法國總統馬克宏確診武漢肺炎，我國非洲友邦史瓦帝尼總理戴安伯感染武漢肺炎病逝，也拉高了疫情警報。凡此顯示，全球防疫的挑戰仍屬嚴峻。

一年前，世衛秘書長譚德塞偏信北京一面之詞，導致疫情一發不可收拾，歐美至今看不到盡頭。他對封殺防疫成功的台灣參與世衛，也事事仰北京之鼻息。日前，「泰晤士報」報導，美國經濟學家斯坦曼指出，譚德塞曾當過具有共產黨背景的「泰格瑞省人民解放陣線」領袖，而該組織被美國政府列為全球恐怖組織。不過，科學期刊「自然」所公布的「十大重要科學人物」，譚德塞仍名列第一。這會不會是美國大選後的靠邊站，值得注意。畢竟，中國連聯合國人權理事會都高票進入了。

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過去兩年，有幾個事件成為國際改變中國觀的里程碑。一是，二○一八年中國人大修憲取消國家主席任期制，此舉為習近平打開長期掌權的大門。二是，二○一九年習近平提出一國兩制台灣方案，且對台武力恫嚇日常化，武統聲浪壓過和平統一，海峽中線默契遭北京否認。三是，二○二○年武漢肺炎方興未艾，北京趁國際亂局，毀棄中英聯合聲明，強推香港國安法，加速香港內地化；同時，戰狼出征民主國家。短短幾年，改革開放面目全非，西方世界的中國夢為之驚醒。領頭羊是川普，他帶領西方重新認識中國。

然而，西方重新認識中國的過程很緩慢，川普大聲疾呼歐盟卻很被動，遲遲無法改變以經貿改變中國的慣性思維。北京也擅長利用經貿籌碼，分化民主國家與川普政府，創造逆襲的時間與空間。而習近平對內對外的極地求生，最後展現為紅色滲透的全面浮顯。突如其來的武漢肺炎，歐美國家措手不及受害嚴重，美國也遭全面侵襲。緊接而來的美國大選見真章，新舊媒體、華爾街、好萊塢、推特、科技巨擘等內部管理，操作朝有利於北京的選舉結果發展。致命傷，依舊是高燒不退的武漢肺炎。

種種有違常理的機構效應，如果美國社會多數不以為意，便讓這次大選按照程序結束，身為外國的旁觀者，誠然不便人咧吃米粉、我咧喊燒。可是，如此不明就裡的一面倒，做為盟友的台灣不得不心生警惕。美國社群媒體、主流媒體或所謂的建制，其對川普、拜登的偏頗，難道不會複製在台灣、中國關係上嗎？萬一「台灣主權獨立」都被標記為有爭議甚至被下架，只有「台灣是中國的一部分」見諸媒體，北京還需花什麼力氣和統、武統？紅色滲透就足足有餘了！

紅色滲透，乃是對所有機構的全面滲透，相關機構每個環節的管理者，可能早就內建了黨員幹部在把關，中國共產黨、習近平總書記的意志，可以透過這樣的八陣圖上情下達，觸及西方國家政商部門的末梢神經，再加上利益交易、高端間諜控制腦神經中樞。世衛這齣戲，就是最具說明性的樣板，而且中國對它的支配控制，在武漢肺炎之前早已完成。澳洲，則是受害民主國家的代表。利用疫情蔓延，專制顛覆民主，堪稱當今世界的進行式。

武漢肺炎，始於中國武漢，隱匿疫情而擴散國際，這是它的傳染路徑圖。但北京操控世衛於先，誣指其他國家在後，無所不用其極「洗產地」。中國規定，台灣旅客若持有「武漢肺炎」字樣的報告搭乘兩岸航空，可能因證件無效無法通關。此舉，無疑也是想要「洗產地」。大內宣、大外宣更不眠不休地在「洗產地」。假使民主國家疫情居高不下，更有利於中國將武漢洗得乾乾淨淨。環境如此險惡，台灣更要拴緊防疫螺絲，否則，萬一這次破口擴大，「以疫謀統」的戲碼很快就會上演。

中國、世衛，掩飾武漢肺炎的共同體，共犯行為毫無改變，繼續封殺率先警告世衛人傳人的台灣。一年來，台灣的處境，往好處看是防疫得宜的淨土，往壞處看是孤島。因為，國際公衛合作仍排除台灣，而中國對台威脅與日俱增，甚且，還有中國隊友在「內亂」。就此而言，一月二十日當天，拜登政府若無條件地「重返世衛」，那跟簽署「慕尼黑協定」豈不類似？習近平的戰線正在擴大，可以說，武漢肺炎來勢洶洶固然可怕，對待武漢肺炎源流的綏靖政策更要命！

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