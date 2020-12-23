自由廣場》面對新年 會展業者好徬徨

◎ 張光球

今年全球因武漢肺炎近乎停擺，所幸台灣在防疫超前部署下，成為國際難得的淨土。然而，以出口導向為主的我國，在經濟上仍受巨大衝擊。

政府為了因應疫情，除了國人有三倍券、農遊券等補助外，對百工百業提供紓困方案，無非是要帶起內需市場，避免失業率增加，影響社會穩定，而政策具體且顯著地反映在會展產業上，以筆者認識的會展公司、商務旅行社、運輸業者為例，雖然都在咬牙苦撐，但兩次的企業紓困，讓他們沒有裁員，而是積極衝刺明年業績。但是，今年即將結束，國外疫情仍在蔓延，許多產業皆不看好明年前三季的國際貿易，更著急的是，不清楚政府明年的經濟與防疫政策為何。

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台灣是今年全球屈指可數可以正常辦理會議和展覽的國家，尤其後者帶動了國內的循環經濟，從蔡總統多次出席專業展開幕，即可知道展覽在疫情期間的重要性。一來企業有業績，二來國人有去處，再者政府有政績。由於國內具有國際水準的展覽場地不多，場地管理者又以外貿協會為主，在公正、公平、公開的原則下，以往策展公司必須先預訂兩年的檔期，並完成訂金繳交，但今年因疫情關係，外貿協會體恤業者的辛苦，向主管單位爭取許多權宜措施，像是場租以實際使用面積計算，以減輕業者負擔，也促使各公協會和策展者在「小賠為贏」的理念下，仍願意配合政策，打開展會。

新年將至，但因沒有政府統一的政策指示，外貿協會有心卻無力協助業者，業者也無法有效招商，連帶下游的協力廠商受到影響，相信會展業者的心聲，也是許多產業的想法，筆者呼籲政府能儘早做出應對明年疫情的相關政策措施，讓各事業主管單位有依據可遵循，讓企業主可安心規劃業務發展，如此一來，不僅可以向世人展現政府靈活的政策，並可維持台灣防疫與經濟兼顧的形象。

（作者是中華民國展覽暨會議公會教育委員會召集人、致理科大副教授）

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