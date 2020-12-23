自由廣場》疫情方興，跨年活動應喊停！

◎ 蔡田

在相隔二五三天之後，國內昨天再度出現新冠肺炎的本土案例，消息一傳出，立即引發國人高度重視，基於「料敵從寬，禦敵從嚴」的防疫原則，筆者呼籲中央疫情指揮中心切莫掉以輕心，應立即果敢做出明快決策，出面要求各縣市暫停舉辦跨年活動，避免民眾聚集成為防疫破口，否則後果堪慮。

根據警政單位的疫調資訊顯示，這起本土案例在確診前，曾在天母的百貨公司和大型賣場的南崁店到處趴趴走，這些人潮聚集處是否有人遭受傳染？必須觀察至明年一月三日才能確定，在還沒確定無人受傳染之前，就放任民眾參與各地跨年活動，實在是冒著很大風險，萬一有人因此遭受波及，或是出現群聚感染，誰能承擔得了這個責任呢？

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經由全民共同的努力和配合，台灣好不容易將疫情控制得宜，在這關鍵的時刻，我們絕對不能掉以輕心，鬆懈了原本表現傑出的防疫工作，以免一旦出現防疫破口，不但全民都會受害，台灣原本表現優異的防疫好名聲，也會因此毀於一旦，呼籲政府和國人千萬務必要格外地審慎小心，寧願做過頭，也不能做不夠。

最近國外疫情再起，每日確診和死亡人數不斷攀升，許多國家紛紛再度祭出限居令，甚至禁止他國飛機往來，而國內境外移入的個案也有增無減，日前就有人大聲疾呼應暫停跨年活動，如今本土案例再現，更是沒有任何遲疑的理由，立即停止舉辦跨年活動，才是睿智且負責任的做法。

跨年活動動輒數十萬人參與，根本無法落實實名制，一旦發生傳染事件，連想要亡羊補牢都困難重重，在這種情況下，還不暫停跨年活動，真是讓人費解！

台灣諺語說：「小心，無蝕本」，意思是說加倍謹慎小心，才能保護大家平安無事，少一次跨年，並不會造成什麼損失，但是萬一因跨年出現防疫上的破口，卻是全民都會遭殃，豈可因為少數人要享受跨年的歡樂，卻要讓全國民眾都承受著疫情再度來襲的風險呢？

在新北市已經開出一槍，宣布停止新北歡樂耶誕城所有戶外集會活動後，中央也應該立即暫停所有的跨年活動。

（作者是退休教育人員）

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