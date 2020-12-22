自由廣場》中國夢vs.美國夢

◎ 范綱植

曾幾何時，「中國夢」一詞經由中共的大外宣管道以及世界各國親中政黨、媒體的推波助瀾之下，逐漸在國際間煞有其事地擴散開來。

「中國夢」是伴隨習近平而生的中國共產黨政綱、政治宣傳口號，用以貫徹習近平的個人意志、鞏固其統治權力，出現迄今尚且不滿十年。其是用以對中國人民召喚「恢復漢唐盛世」等民族主義工具，本質上卻是漢族單一霸權，中國境內少數民族，諸如：維吾爾族、蒙族、藏族等，皆加速漢化、文化流失。同時大肆於政府各部門施展控制力，在司法、黨紀、新能源、國企、國防、人口政策等施政面向，皆可見「中國夢」的影子；對外則發起「一帶一路」，對鄰近國家、開發中國家以基礎建設為名，展開經濟掠奪與財政掏空。

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相較之下，「美國夢」從未成為具體的國家統治行為，而是累積百年以上的人類跨國文化現象，自十九世紀中葉起，西部大開發、舊金山淘金熱，美國夢成為冒險、開拓的代名詞，發展至二戰後，成為全球民族大熔爐，由無數移民點滴築夢累積而成。又經七○年代美國民權運動領袖馬丁路德金恩博士發表「I have a dream」演說後，美國夢也涵蓋民主人權、種族平權之意涵；八○年代後，矽谷成為領導全球的創新引擎，發明家、創業家經資本市場ＩＰＯ（首次公開募股）致富者屢見不鮮，吸引全世界人才競相進駐，充分展現社會流動性，同時在電影、音樂等流行文化中大鳴大放。

由此看來，「中國夢」雖比附援引「美國夢」山寨而生，然而一字之差，卻差之千里。或甚，有許多被「中國夢」宰制的中國人民，心中或許亦有一股說不出口的「美國夢」啊！

（作者是法學碩士、目前任職於大學）

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