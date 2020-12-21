社論》紅色中華帝國的原貌

包裝「中華民族偉大復興」的中國夢，是一種未來的概念；中國霸權崛起對世界和平與民主的威脅，卻是現在進行式。從一九四九到二○四九年，是中共建國百年；這場美國中國問題專家白邦瑞所稱的「百年馬拉松」，表面上打著洗刷「百年國恥」的民族主義旗幟，實際上是企圖以共產數位極權取代現有強權的民主美國，建立一個中國特色社會主義的紅色中華帝國。這個紅色帝國夢雖然一度受挫於川普領導的全球抗中大潮，如今卻趁著美國總統大選紛擾的空窗期，帝國的魔爪再度伸向全球。

如果未來會出現一個紅色中華帝國，那麼它的真實樣態是什麼？對民主國家既有生活方式與制度架構，將會產生何等的衝擊？雖是未知數，但其實由中共近來的作為，大致可以勾勒出清楚的輪廓。重要的關鍵在於，中國係以經濟崛起作為國力增長的基礎，而所謂十四億人的市場更是它進行威脅利誘的利器。這個紅色帝國雖非自由經濟、市場機制國家，卻常把自由貿易掛在嘴上，近年來並利用川普重視雙邊關係而棄多邊與全球化之際，戴上自由貿易捍衛者的面具，企圖迷惑世人。最近「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP﹚的簽署，可說是中共在區域經貿整合的強力出擊，似乎佔了先機。然而，區域自由貿易協定架構起來的經貿體系，絕對不是紅色中國主導下的全球貿易新秩序，因為自由貿易的精神在於「自由」兩字，而中共卻是政治掛帥，國家利益與意識形態的考量高於經貿，因此只有利於中共政權的利益，才會有自由貿易，凡是不利於中共的政治目的，它立馬可以棄自由貿易於不顧，將經貿作為威逼貿易對手的手段。

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最近中澳貿易戰可說充分凸顯中共定義下的「自由貿易」、「區域經貿整合」的真相。澳洲與中國既簽有自由貿易協定，更同是RCEP的簽署國，但近來中國卻至少對澳洲十三項產品和領域課徵反傾銷與反補貼關稅，或者進行非關稅的干擾，包括大麥、牛肉、煤炭、銅、棉花、龍蝦、糖、木材、旅遊業、大學、紅酒、小麥與羊毛等，幾乎要置出口大量依賴中國的澳洲於死地。中國如此行徑顯然是在殺雞儆猴，想以制裁澳洲，威嚇其它不認同中共，甚或公開批判中共作為的國家。過去，對中國經貿依賴甚深的台灣、南韓，甚至日本，都備嘗中共「以商逼政」的抵制之苦。然而，中國此舉卻也使得其所標榜的自由貿易為之失色，也提前預告了一旦中國取代美國成為世界唯一強權，在它主宰下的全球貿易架構的真實面貌︰完全沒有自由、互惠、對等的經貿行為，只有強凌弱、環繞中國為核心的經濟殖民體系。

其實，貿易最主要的功能在於互通有無；貿易逆差的一方，並非被佔了便宜，其實是購買更多對方的商品與服務，滿足了物質上的需求與慾求，才造成帳面上的赤字。尤要者，購買對方的原料、商品、服務，乃是因為本身有此需求，並可以藉此加工再製，獲得更大的利潤。故而，進口國並非對出口國的施惠；進口國與出口國的關係更不是天朝與藩屬。然而，這樣的基本常識卻不適用於紅色中華帝國，中共動輒對不符合其國家意旨的貿易對手施行制裁手段，卻忽視其本身需要對手國的商品與服務，而觀光客去他國觀光消費，也是一種精神上與物質上的自我滿足。在此情況下，制裁對手的同時也在傷害自己。近日中國傳出因為禁止澳洲煤炭進口，不但導致國內煤炭價格高漲，更造成部分地區的停電、停工，使部分民眾陷入在寒冬中缺乏暖氣的慘狀，可說是政治掛帥，違反自由貿易，害人害己的典型案例。

「一帶一路」的債務陷阱外交，與「核心vs邊陲」的經貿結構，乃是紅色中國企圖建構的新漢唐天威。舊有的漢唐王朝宣揚天威依靠的是武力攻伐，現代紅色中華帝國的武器，同樣是赤裸裸的經貿制裁與武力威嚇。由中華帝國的視角來看，中國是老子、主子，不順從其旨意就是叛逆、背祖，必須予以嚴懲，以維繫天朝的運轉。不論中澳貿易戰、否認武漢肺炎的傳播、對香港、新疆、西藏、內蒙古的打壓、在南海軍事化、對台灣的文攻武嚇，其實只要照妖鏡一照，就會顯露出霸權中國的邪惡原形。

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