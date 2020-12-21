自由共和國》林修民／6G行動通訊將分裂為美國與反美兩個系統

林修民／東吳大學講師

二○二○年十一月北美電信組織（ATIS）所成立俗稱6G的下一代聯盟（Next G Alliance），宣布新加入成員並已經召開第一次會議，其聯盟主要的宗旨為保持北美在5G的領導優勢與6G先前部署，目前參加的會員除了美國公司如Qualcomm、Apple、Google、Intel、Verizon and AT&T之外，歐洲的Nokia、Ericsson及南韓的Samsung、LG都包含在內。未來的行動通訊系統將分成兩種陣營︰以北美為首的陣營與列在美國實體清單公司之內國家的兩種系統，而且兩個互不相容。

這種國家之間的手機系統互不相容其實早在3G以前就發生過。在2G的年代，歐洲採用GSM系統在統一解決歐洲之間國家採用不一樣1G系統（包括台灣也採用GSM）。而日本採用的是PDC與PHS（當年也引進過台灣），美國除了某些地區如加州有佈建過GSM外，主要採用的還是高通推的CDMA系統（IS-95）。在2G的年代，如果要出差或觀光到行動通訊不同系統的國家只能換當地手機與門號，在未來的6G很可能會回到之前2G的模式。

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當年為了解決2G不同地區採用不同行動通訊系統的換機問題，主要由歐洲電信組織（ETSI）發起，聯合各國電信組織如北美電信組織（ATIS）、日本電信組織（ARIB）等成立的第三代行動合作夥伴計畫（3GPP）主要制定一個各國統一的3G行動通訊系統，這個組織除了運作WCDMA與CDMA2000等3G系統之外，包含俗稱4G的LTE及現在剛開始營運的5G都是由其所制定的。

由於3GPP並非美國所主導的組織，並不受美國商務部實體清單的限制，故3GPP並不像其他的國際標準組織如JEDEC、IEEE與SD協會是由美國所主導，只要被納入美國商務部實體清單之內的公司企業將立即被逐出，而俗稱6G（Next G Alliance）成立宗旨強調技術的商業化，其工作包含從研發、製造到標準化與商業運用正是為了補足行動通訊標準並不受美國商務部約束以威脅美國國家安全這個大漏洞，而其成立的網站也清楚地標明列在美國商務部實體清單的公司禁止參加此聯盟。

目前市場上5G手機是遵循3GPP第十五版（Release15）的標準，第十七版正在討論中，剛定案的第十六版很可能是全球統一的最後一個版本。目前6G（Next G Alliance）已經得到歐美韓電信半導體終端設備商的支持，如無意外，日本預期也將加入，唯一值得討論的就是歐洲電信營運商的動向，如果其倒向6G（Next G Alliance）將使得3GPP功能大幅弱化，且現行俗稱5G的IMT-2020可能會縮短壽命，以新一代6G系統取代之。由於5G的高度與現行LTE系統相融合運作，故即使一般消費者無論出差或是觀光到採用美國商務部實體清單電信設備的國家地區，也不需要擔心會斷線需要換當地的手機，現行3GPP Rel.15以前的包括Rel.9在內的4G都可以使用，除非只有要使用6G系統才需要換當地手機。

全球行動通訊標準脫鉤已經箭在弦上，分為北美與美國商務部實體清單陣營兩類，目前在清單中的國家有北韓、伊朗與中國等。由於行動通訊幾乎是未來所有產業的基礎，所有產業創新應用都少不了行動通訊（例如物聯網），因資通訊半導體幾乎佔台灣出口的六成貿易額，故台灣產業應即早最好準備因應未來這個大轉變。

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