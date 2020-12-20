自由廣場》當論文「被送中」

◎ 賴彥丞

一想到自身未來的碩士學位論文，授權華藝公司「被送中」後，竟然將在不知情狀況下，內容遭中國學術資料庫擅改、矮化，細思極恐且無法接受。

不久前，中國打壓我方的國際學術交流，使得聯合國教科文組織（UNESCO）轄下組織所辦的活動拒絕台灣人參加；如今，中共的政治干預學術之惡行再被揭露，中國學術資料庫業者將台灣研究生、學者授權華藝等台灣民企的學術論文，擅將當中的「我國」字眼一律改成「台灣」，更把我國公立大學的「國立」二字拿掉，當然像論文中若出現「六四事件」這類「官方敏感詞彙」也自然被「過濾」到一個都不剩。

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原作作者授權的論文「一個字都不能被竄改」是學術鐵律，也是維護學術自由獨立的基石，然像中國這樣的極權國家，學術受政治箝制乃是家常便飯。令人遺憾的是，國內大專校院（尤其是國立大學）絕大多數對此噤聲而不出面譴責如此「紅色審查」以捍衛師生權益，被對岸惡意矮化竟還選擇唾面自乾；對照三年前「一中承諾書」學術統戰風波時，不少大學校方還高呼「學術交流」、「大學自治」來合理化自我審查與矮化的行徑，兩相對比盡顯諷刺。

學術論文「被送中」，凸顯中國官民的霸道打壓，也映照出台灣學術殿堂面對矮化卻沉默的醜態。

（作者為交通大學碩士生，台中市民）

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