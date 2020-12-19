自由廣場》痛斥反智立委阻擋建軍

◎ 林世民

隨著沱江級量產型首艘艦「塔江艦」命名下水，國民黨江啟臣等立委卻忙著凍結明年潛艦預算！這是繼之前凍結重要國防預算後又一接續的反智行動。筆者深深地感觸，為何國家要被一群「少數」蠻橫無理取鬧的「反智」者所控制呢？為何社會要縱容這少數人威脅全體國民的身家安全呢？

「在有意識或無意識中，使用要求、威脅、施壓等直接或間接的『勒索』手段，讓被勒索者產生各種挫敗感、恐懼感、罪惡感等負面情緒，在其內心發酵，造成傷害…」這一段文字是不是覺得很熟悉？ 這是心理師對「情緒勒索」的描述。

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如果對我們施加情緒勒索者是一個人，可能還比較好處理，但現在我們遇到的是一群國民黨立委，在國家最高民意機關立法院無止境的勒索我們，這是正常的民主現象？支持這一些人背後的選民們不該負責嗎？不該出面譴責嗎？難道多數理性者及民意就要被威脅？放棄抵抗、放棄溝通，然後自己主動把手伸出去讓對方上銬？

美國前總統雷根說過：「當善良的人勇敢起來，邪惡會無能為力。」只是，現在台灣善良的人多選擇沉默不語，才會助長了這一些蠻橫者的氣焰。

鄉親醒醒吧！不能再繼續任由這些反智立委阻撓國防建軍、弱化你我身家安全，影響國家的合理防衛與正常施政，我們不能再容忍了！

（作者為金融分析顧問，新竹縣民）

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