自由廣場》應重啟掃雷艦更新計畫

◎ 張豐麟

總統蔡英文十二月十五日前往宜蘭出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」，並表示我們這次展現了全方位捍衛海疆決心及國防研發能量，創造「提升國軍戰力」、「培養未來研發人才」、「帶動地方產業發展」三贏局面，在過去四年內，已有相當的成效，國艦國造顯然交出令人振奮的成績單。根據國防部三月提交立法院的預算書，海軍二○一七至二○二一年共編列新台幣九億一七七七萬元籌建四艘快速布雷艇，目的為強化水面快速佈雷能力、提高敵方渡海的難度，其配備台灣自行研發的「自動佈雷系統」，可透過導航定位短時間在航道上佈下水雷，阻擋敵艦進出和登陸，著實讓世界看到台灣的國防研發能量水準。

佈雷與掃雷其實是一體兩面，缺一不可。隸屬海軍一九二艦隊的永慈號掃雷艦（舷號一三○七）在二○二○年九月一日退役，這艘購自美國的掃雷艦已服役六十六年，為我國「永陽級」掃雷艦隊其中一艘，如今現役掃、獵雷艦總數僅存八艘，這對於四周環海且仰賴國際貿易的台灣來說，能量是不夠的！

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台灣新一代的獵雷艦計畫，因為馬政府時期的慶富造船公司弊案而胎死腹中，慶富造船董事長陳慶男一審被依違反銀行法等罪判刑廿五年、併科罰金一億零五百萬元，他的次子陳偉志則棄保潛逃，不知去向，監察院也因為海軍放寬資本額門檻，有失職之嫌為由，彈劾前海軍司令陳永康、前副司令蒲澤春，確實重創了國人對於國艦國造的信心。

即便國防部解約後向慶富提起民事訴訟，並由台北地方法院做出一審判決，裁定慶富應賠償約新台幣七三一九萬元，但海軍目前的「掃雷戰力」缺口該怎麼辦？海軍在與慶富造船公司解約以後，表示暫時不會再續建這六艘獵雷艦，其實相當可惜。因為即便官司結束，台灣掃雷能量不足的問題依然存在，國艦國造政策在蔡總統執政的過去四年內成效斐然，無論是從潛艦的開工、海巡的嘉義艦下水，以及快速布雷艇交船，著實振奮人心，故提醒當局民氣可用，適時重啟掃雷艦的更新計畫，勿讓台灣的水雷戰力出現裂縫才是！

（作者為大學行政人員，論文獲全球空運年會ATRS錄用）

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