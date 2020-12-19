自由廣場》國貿業者痛心談匯率

◎ 方復權

美國財政部十六日公布最新半年度主要貿易夥伴外匯政策報告，將台灣列為匯率操縱國觀察名單，這實在是令人傷心又氣餒的消息，貿易立國的台灣外銷產業又要面臨寒冬。

二○二○年新冠病毒衝擊全球之下，許多貨幣兌美元都因應貶值，唯獨新台幣兌美元從年初均價卅到十二月初的廿八．五，升值了五趴，居亞幣之冠。若以百萬美元計算，出口商年初報價到年底結算時，光是匯損就高達一百五十萬台幣。出口額越高，賠越慘。事實上，本週匯率已經掙扎於廿八與廿七之間，創廿三年來歷史新高。按照目前的趨勢與推算，明年情況極度不樂觀。

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美方報告中表示，台灣至今年六月對美國貿易順差激增，由前一年的一八○億美元增加至二五○億美元，因此列為匯率操縱觀察名單，並希望台幣升值。耐人尋味的是，川普發動美中貿易大戰，先課徵中國商品高達廿五％關稅，然後稱讚台灣在民主與防疫的優異表現，台灣也因轉單獲利；但美國寬鬆貨幣政策導致美元貶值，再利用平衡貿易赤字理由促使新台幣升值，反倒讓眾多MIT白做工一場，因為利潤賠進了匯差。

二○一九年美國貿易逆差國家以中國為首，高達三四五六億美元，而台灣只不過一一四億美元，簡直是小巫見大巫，但眼下卻同列觀察名單。不同的是，美中貿易戰之下，人民幣一度順勢貶值，台幣卻一路飆。學者專家與官員千萬別再說「產業升級，提升競爭力」這回事，因為中小型企業如果沒有絞盡腦汁打破頭，撐不到廿三年後的今天。匯率是一刀兩刃也莫提，因為台幣一路升，進口貨物也漲不停。

台積電被推崇為「護國神山」，但山腳下成千上萬的茅山道士（毛利三到四％）同樣為外銷打拚，同樣有員工以及妻兒老小要養，希望央行出手幫助外銷企業，別讓心頭泣的血比聖誕紅還要艷。

（作者業國際貿易，台中市民）

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