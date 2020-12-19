自由廣場》LINE集體作弊，監考老師呢？

◎ 徐嘉欣

新北市樹林高中傳出在第二次段考考英文時，發生學生集體舞弊的事件，學生是以手機LINE群組傳送答案，而群組的成員橫跨六至七個班級，目前調查有廿多名學生涉弊。而弔詭的是揭發這起事件的，竟然不是負責監考的老師，而是學生家長！讓人不禁要問：這六至七個班級的監考老師，在監考時是在做什麼？

學生考試作弊處分是極為嚴厲的，不僅試卷零分，還要被記大過，而重點是這支大過還不能行善銷過，換言之，這支大過會跟著自己一輩子，所以如果沒有十足的把握，學生多不會以身試法。可是樹林高中竟有這麼多學生參與作弊，可見監考老師的螺絲是不是太鬆了？

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不管是繁星推薦，還是個人申請，都會需要在校成績，如果考試不公的話，會影響其他安分守己考生的升學權益，所以不管是學生或是家長，對考試的公平與否會格外重視。而學校就是要做好把關的工作，讓有心作弊的學生沒有辦法得逞。

這次發生考試集體舞弊的事件，筆者認為除了作弊的學生要給予應有的處分，安撫家長和學生不滿懷疑的情緒外，在第一線的監考老師也應該深自檢討，是不是監考不夠嚴謹，才讓學生有機可乘。

期盼每位老師都能善盡職責，做好自己份內的工作，除了專心監考還是專心監考，即便學生作弊防不勝防，但只要監考老師有心，相信學生不敢輕舉妄動，畢竟這試卷零分，還有一支永遠擺脫不了的大過，是非同小可。

（作者曾任高中教師，高雄市民）

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