自由廣場》清華大學回應金恒煒先生

金恒煒先生十七日專欄，牽連國家人權委員會而輕率批評本校台北政經學院是「怪胎」，為文濫予連結政治議題，不以具體事證為基礎，公然謾罵本校辦學，本校鄭重抗議。

與本校簽約的台北政經學院基金會已說明，目前三十億的捐款已全數捐入該基金會並完成信託，捐款人只負責捐錢、不會參與學院運作。

請繼續往下閱讀...

基金會的功能則是負責管理基金，每年定期撥孳息的八十五％以上支持清華大學台北政經學院辦學。基金會的募款來源並不局限單一，也將爭取獲得其他捐款。

至於台北政經學院是「校中校」的理念，其實清華大學現有的十個學院，每一個都是校中校！政經學院能做的，每個學院也能做，並沒有差異。大學法修訂後規定「大學設學院，得設系所」，改變了傳統大學以系所為運作單位的做法，是因為社會更為多元、國際競爭更激烈、大學的責任更繁複，系所無法承擔。清華大學是以「院核心」的理念來運作，各學院在招生選才、學位授予、彈性薪資、甚至研究生的學雜費訂定方面，都可以有自主而不同的做法，已經行之有年。

至於台北政經學院的教師聘任是否依循教師聘任程序，答案是「當然是」，與其他十個學院一樣，必須完全符合教育人員任用條例以及本校專任教師初聘辦法，也都必須經過「院教評會」及本校「校教評會」的審查。

金先生文中錯誤甚多，如朱雲漢先生僅在台北政經學院籌備之初代理一小段時間的院務，目前是由本校教授出任副院長代理院務。台北政經學院第一任院長目前還在校內聘任程序，可望在明年初上任。

國立清華大學辦學始終堅持學術獨立自主，不受學校任何一位捐款人的外力影響，也希望政治人物不要來干涉本校辦學，維持大學學術與教育的乾淨空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法