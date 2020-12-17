自由廣場》致監察院陳院長三點建議

◎ 李伸一

報載監察法提出的人權委員會職權行使法草案招致擴權違憲的批評，近日又發生監委調查「器官捐贈案」洩密疑雲，使監察院對外形象在廢院外，更是雪上加霜。

去年國際人權日立法院通過監察院人權委員會組織法，並附帶決議就職權行使部分，要求監察院提出監察法增修草案，惟第六屆監委上任後，改提人權委員會職權行使法草案替代監察法增修草案，致使立法院審查時認為有擴權違憲問題。最近又發生洩密案，將監委移送司法單位偵辦，更是史無前例，對外界質疑及洩密的補救，身為監察院大家長的陳菊院長，實有責任把下列幾點做為處理要務。

請繼續往下閱讀...

一、對於人權委員會職權行使，原應提監察法修正草案，何以改為人權委員會職權行使法草案取代，陳院長宜先行瞭解，並召開院會尋求共識，如認為以增修監察法為宜，則應向立法院撤回人權委員會職權行使法草案，改提監察法修正案，如認為仍應提職權行使法草案，則更應對外充分說明其必要性及無違憲、擴權的理由，並與立法委員好好溝通。

二、對於洩密案既已移送司法機關，則應尊重檢方偵辦結果，惟陳院長可藉此案重新檢討調查案件流程的標準作業程序，並加強控管除參與的行政人員外，監委的自律也應強化。

三、監察院人權委員會設置後，二十九名監委中，有七名為當然人權委員，同樣是監委身兼人權委員會委員，比一般監委職權較多，而有大監委與小監委之分，形成監委間彼此矛盾與對立，且人權會與監院原有的七個常設委員會，彼此間的關係也未有具體規範。本此陳院長宜充分瞭解，並予以解決，如難化解，亦可朝修正人權委員會組織法著手。

１、全部監委兼任人權委員會委員。

２、人權委員會委員獨立，不由監委兼任。

３、十名人權委員除院長為當然主任委員外，其餘九名委員比照常設委員會，由監委依興趣選任，選任的委員若超過，則以抽籤決定。

以上為基於愛護監院的前監委之管見。

（作者為前監察委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法